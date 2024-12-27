阿塞拜疆客機現孔洞 疑導彈擊落 俄被指元兇 克宮促等調查出爐勿妄斷

【明報專訊】阿塞拜疆航空客機周三（25日）在哈薩克城市阿克套附近墜毁，造成38死29人傷，當局昨稱已尋回「黑盒」，惟空難原因續引發揣測。有俄羅斯軍事博客根據客機損毁情况及機身有疑似炸彈碎片造成的孔洞，推測客機或被誤當是烏克蘭無人機而受到防空導彈攻擊。路透社昨亦引述4名知悉調查進展的消息人士，指客機是被俄國防空系統擊落。惟克宮發言人昨指在調查結果出爐前，提出任何假設都是不對的。
出事 Embraer 190客機原定從阿塞拜疆首都巴庫，往北飛往車臣共和國首府格羅茲尼，但最後在裏海另一面的哈薩克城市阿克套3公里外一個地點墜毁。哈薩克緊急部門派出150名救援人員到場滅火及搜救，阿塞拜疆國家新聞社（AZERTAC）稱已尋回客機的黑盒（飛行記錄儀）。
尋回黑盒 撞鳥推測惹質疑
阿塞拜疆總統阿利耶夫宣布周四就空難全國哀悼一天，他前一天已指示就空難展開刑事調查。
阿克套位於裏海東岸，阿塞拜疆和格羅茲尼則在對岸（見圖），客機轉飛地點以至空難原因受到外界關注。事發後有初步報告指客機因格羅茲尼有大霧而要轉飛目的地，而俄羅斯航空管理當局稱客機遭鳥擊後，機師決定飛往另一個機場，並選擇阿克套機場。航空公司最初亦指客機跟一群鳥相撞，後來撤回說法。
鳥擊一說未能釋疑。航空顧問公司AeroDynamic Advisory的分析員阿布拉菲亞（Richard Aboulafia）指出，飛機遭鳥擊後一般會降落在最近的適合地點，飛機不會嚴重偏離航線。
生還乘客稱大型碎片擊中客機
空難當天早上，車臣及鄰近的印古什共和國和北奧塞梯共和國都報告遭無人機襲擊，外界根據客機損毁情况，推測客機或被誤當是來襲無人機，遭防空系統擊中而發生空難。俄羅斯獨立媒體Meduza報道，空難發生後數小時通訊軟件Telegram上，名為Fighterbomber的俄國博客上載影片，顯示客機機尾受損的情况跟受到防空導彈擊中的情况脗合，另有其他支持俄烏戰爭的社交媒體頻道亦同意有關說法。Meduza指另有生還乘客稱有大型碎片從外面擊中客機，亦有人拍攝到機艙內失壓、座椅穿孔畫面。另一俄媒Mediazona指出，有生還乘客稱客機嘗試降落格羅茲尼失敗後傳出爆炸聲，其後飛越裏海往哈薩克，當嘗試急降阿克套機場飛機因撞擊而解體及起火。
航空安全顧問公司Osprey Flight Solutions首席情報官博里（Matt Borie）亦認為，根據殘骸影像及俄國西南部空域情况，顯示客機或遭到某種形式的防空火力攻擊。Meduza指無法確認涉及的武器誰屬，但指俄國防空系統在客機降落地區擊退烏軍無人機。
俄媒：俄在降落地區擊退烏無人機
另外，有土耳其報章周三報道，涉事客機周日曾從巴庫飛往土耳其黑海沿岸城市特拉布宗，首次降落時錯過跑道，要第二次才能成功降落。
烏克蘭不時以無人機反擊發動入侵的俄羅斯，但沒表明周三有否派無人機到涉事空域。烏克蘭國家安全與國防事務委員會的反虛假資訊中心主任科瓦連科（Andrii Kovalenko）在X引述機身損毁情况指俄方的防空系統擊中客機，稱俄國應在疑似無人機襲擊時關閉格羅茲尼上空，但俄方卻沒這樣做。
乘客當中有37名阿塞拜疆公民、16名俄羅斯公民、6名哈薩克公民和3名吉爾吉斯公民。中國國家主席習近平昨天就空難致電阿塞拜疆總統阿利耶夫、俄羅斯總統普京和哈薩克總統托卡耶夫表示哀悼。
（路透社/法新社/每日電訊報/俄羅斯衛星通訊社/Meduza）
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