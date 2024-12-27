阿塞拜疆客機現孔洞 疑導彈擊落 俄被指元兇 克宮促等調查出爐勿妄斷

出事 Embraer 190客機原定從阿塞拜疆首都巴庫，往北飛往車臣共和國首府格羅茲尼，但最後在裏海另一面的哈薩克城市阿克套3公里外一個地點墜毁。哈薩克緊急部門派出150名救援人員到場滅火及搜救，阿塞拜疆國家新聞社（AZERTAC）稱已尋回客機的黑盒（飛行記錄儀）。

尋回黑盒 撞鳥推測惹質疑

阿塞拜疆總統阿利耶夫宣布周四就空難全國哀悼一天，他前一天已指示就空難展開刑事調查。

阿克套位於裏海東岸，阿塞拜疆和格羅茲尼則在對岸（見圖），客機轉飛地點以至空難原因受到外界關注。事發後有初步報告指客機因格羅茲尼有大霧而要轉飛目的地，而俄羅斯航空管理當局稱客機遭鳥擊後，機師決定飛往另一個機場，並選擇阿克套機場。航空公司最初亦指客機跟一群鳥相撞，後來撤回說法。

鳥擊一說未能釋疑。航空顧問公司AeroDynamic Advisory的分析員阿布拉菲亞（Richard Aboulafia）指出，飛機遭鳥擊後一般會降落在最近的適合地點，飛機不會嚴重偏離航線。

生還乘客稱大型碎片擊中客機

空難當天早上，車臣及鄰近的印古什共和國和北奧塞梯共和國都報告遭無人機襲擊，外界根據客機損毁情况，推測客機或被誤當是來襲無人機，遭防空系統擊中而發生空難。俄羅斯獨立媒體Meduza報道，空難發生後數小時通訊軟件Telegram上，名為Fighterbomber的俄國博客上載影片，顯示客機機尾受損的情况跟受到防空導彈擊中的情况脗合，另有其他支持俄烏戰爭的社交媒體頻道亦同意有關說法。Meduza指另有生還乘客稱有大型碎片從外面擊中客機，亦有人拍攝到機艙內失壓、座椅穿孔畫面。另一俄媒Mediazona指出，有生還乘客稱客機嘗試降落格羅茲尼失敗後傳出爆炸聲，其後飛越裏海往哈薩克，當嘗試急降阿克套機場飛機因撞擊而解體及起火。

航空安全顧問公司Osprey Flight Solutions首席情報官博里（Matt Borie）亦認為，根據殘骸影像及俄國西南部空域情况，顯示客機或遭到某種形式的防空火力攻擊。Meduza指無法確認涉及的武器誰屬，但指俄國防空系統在客機降落地區擊退烏軍無人機。

俄媒：俄在降落地區擊退烏無人機

另外，有土耳其報章周三報道，涉事客機周日曾從巴庫飛往土耳其黑海沿岸城市特拉布宗，首次降落時錯過跑道，要第二次才能成功降落。

烏克蘭不時以無人機反擊發動入侵的俄羅斯，但沒表明周三有否派無人機到涉事空域。烏克蘭國家安全與國防事務委員會的反虛假資訊中心主任科瓦連科（Andrii Kovalenko）在X引述機身損毁情况指俄方的防空系統擊中客機，稱俄國應在疑似無人機襲擊時關閉格羅茲尼上空，但俄方卻沒這樣做。

乘客當中有37名阿塞拜疆公民、16名俄羅斯公民、6名哈薩克公民和3名吉爾吉斯公民。中國國家主席習近平昨天就空難致電阿塞拜疆總統阿利耶夫、俄羅斯總統普京和哈薩克總統托卡耶夫表示哀悼。

（路透社/法新社/每日電訊報/俄羅斯衛星通訊社/Meduza）