伊朗放寬網絡限制 准用WhatsApp Google Play

網絡最高委員會2012年由最高領袖哈梅內伊成立，管理國內的互聯網政策，主席由總統擔任。該委員會成員周二一致通過解除對WhatsApp和Google Play的禁令，暫未知何時生效。副總統扎里夫表示，改革派總統佩澤希齊揚主張取消禁令，認為禁令不符民眾和國家利益，指專家也認為禁令不利國家安全。總統顧問拉比埃指出，這些限制措施除激怒人民和增加生活成本外，沒有任何用處。今年7月上台的佩澤希齊揚，競選時聲言要解除持續多年的互聯網限制。

強硬派不滿 稱給敵人送禮

不過伊朗強硬派不滿解除禁令，在290席的國會中，有136名議員去信網絡最高委員會提出反對，認為撤消禁令無疑是向伊朗的敵人送禮，他們認為只有致力於伊斯蘭社會價值觀並遵守伊朗法律的網上平台才允許使用。

自2009年爆發反對時任總統艾哈邁迪內賈德連任的示威後，facebook、X、YouTube等社交媒體被禁或設限，當局指摘這些平台助長示威活動並挑起反政府情緒。

（彭博社/法新社/半島電視台）