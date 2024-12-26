全日本流感本月急增 專家警告「三重流行」

病例較前一周多逾1倍

厚生勞動省的數據指，上周醫療機構平均接收19.06宗病症，較此前一周的9.03宗多逾1倍。全國47個都道府縣的醫療機構平均收症數目都增加，大分縣以37.22宗居首，緊接的是福岡縣有35.4宗、鹿兒島縣有29宗、愛媛縣有 28.9宗 ，及佐賀縣有28.55宗。大分及福岡兩縣超出每間醫療機構有30宗病症警報門檻，全日40個都道府縣亦超出每機構收10宗病症的警戒水平。

東京醫療機構截至本月15日錄得平均17.36宗病症，超高於此前一周的8.19宗。學校及護理機構的感染病例亦大增，本月9至15日東京的集體爆發病例較前一周翻倍，達211宗，而同期全國有2759間學校及其他機構要局部或全面關閉，數目亦為前一周的兩倍。

橫濱市警友醫院榮譽顧問菅谷憲夫稱流感爆發回到新冠疫情前的模式，指疫情前流感病例通常在12月下旬超出警報門檻，1月達到高峰。

（日本時報/朝日新聞）