哈薩克墜機近30人生還

涉事客機航班編號J2-8243，機型為Embraer 190，乘客當中有37名阿塞拜疆公民、16名俄羅斯公民、6名哈薩克公民和3名吉爾吉斯公民。俄羅斯塔斯社報道，客機因大霧先改道飛往俄國南部達吉斯坦共和國首府馬哈奇卡拉（Makhachkala），再飛越裏海到阿克套（Aktau）。阿塞拜疆航空發聲明指出，客機在距離阿克套約3公里處緊急降落。

片段顯示，客機急速下降，在海岸墜毀並起火，隨即冒出濃煙，血迹斑斑的乘客從仍然完整的部分機身殘骸中踉蹌逃出。

38死或涉鳥擊 客機被指受GPS干擾

阿塞拜疆國家通訊社Azartac引述航空公司一名代表稱，事件或因鳥擊所致，俄羅斯民航部門亦指，初步資料顯示機師因鳥擊而決定緊急降落。阿塞拜疆APA通訊社報道，客機在裏海上空曾發出求救信號。當局未有解釋客機飛越裏海原因，但墜機前俄國南部受到無人機攻擊。

航班追蹤網站FlightRadar24的資料顯示，客機最後數分鐘飛行高度大幅波動。網站另外貼文指客機曾受到「強烈GPS干擾」，令客機傳送不正確的ADS-B數據，該數據允許航班追蹤網站實時追蹤飛機飛行。

普京致哀 阿塞拜疆總統取消外訪

哈薩克當局稱已成立政府委員會調查事件。俄羅斯總統普京就事件致哀，原定周三到俄國出席會議的阿塞拜疆總統阿利耶夫，在專機飛抵俄國空域時收到墜機消息，隨即折返。

（彭博社/路透社/BBC/衛報/APA）