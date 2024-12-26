明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

教宗聖誕文告籲結束烏戰 談判實現和平

【明報專訊】教宗方濟各周三（25日）發表聖誕文告，呼籲結束俄烏戰爭，透過談判實現公正的和平，但同日烏克蘭數個城市及電力系統再受俄羅斯巡航及彈道導彈空襲，造成東北部哈爾科夫市6人傷，第聶伯羅彼得羅夫斯克州1人死亡。路透社稱哈爾科夫州50萬人沒暖氣，首都基輔及其他地方停電。

俄聖誕射導彈 澤連斯基斥不人道

烏克蘭總統澤連斯基指摘俄國故意在聖誕日發動攻擊，稱：「還有什麼比這更不人道？包括彈道導彈在內70多枚飛彈，及100多架無人機。目標是我們的能源系統。」

俄國防部承認對烏克蘭「軍工業複合體」運作關鍵的能源設施發動大規模攻擊，俄方又稱烏軍空襲及一架無人機墜落，導致俄國邊境庫爾斯克州（Kursk）及高加索地區的北奧塞梯（North Ossetia）有5人死亡。

88歲的教宗在聖伯多祿大教堂中央陽台發表聖誕文告《致全城與全球》，表示希望飽受戰爭蹂躪的烏克蘭再沒武器產生的聲音，呼籲交戰方有勇氣打開談判之門，展現對話和接觸的姿態，以實現公正和持久的和平。

教宗呼籲中東、烏克蘭、蘇丹實現和平，祈求世界各地「武器寂靜下來」：「我邀請每一個人，萬國萬民……成為希望的朝聖者，使武器的聲音沉寂下來和克服分歧。」他為人道處境極之嚴重的加沙禱告，希望停火、人質獲釋、提供援助予受饑餓和戰爭蹂躪的人民。他也為烏克蘭祈禱，促請涉事各方為實現公平持久的和平，以堅定和開放態度展開對話。

英王查理斯三世在聖誕文告中，感謝為他和他的媳婦凱特提供癌症治療的醫護人員。他的講話還觸及全球衝突及今夏英國騷亂。他說：「在這個聖誕節，我們不禁想到那些因中東、中歐、非洲及其他地區的衝突而深受其害的人，這些衝突每日對無數人的生命和生計構成威脅。」

（路透社/法新社/梵蒂岡新聞）

相關字詞﹕俄軍侵烏 聖誕文告 方濟各 烏克蘭 俄羅斯

上 / 下一篇新聞