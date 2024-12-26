教宗聖誕文告籲結束烏戰 談判實現和平

俄聖誕射導彈 澤連斯基斥不人道

烏克蘭總統澤連斯基指摘俄國故意在聖誕日發動攻擊，稱：「還有什麼比這更不人道？包括彈道導彈在內70多枚飛彈，及100多架無人機。目標是我們的能源系統。」

俄國防部承認對烏克蘭「軍工業複合體」運作關鍵的能源設施發動大規模攻擊，俄方又稱烏軍空襲及一架無人機墜落，導致俄國邊境庫爾斯克州（Kursk）及高加索地區的北奧塞梯（North Ossetia）有5人死亡。

88歲的教宗在聖伯多祿大教堂中央陽台發表聖誕文告《致全城與全球》，表示希望飽受戰爭蹂躪的烏克蘭再沒武器產生的聲音，呼籲交戰方有勇氣打開談判之門，展現對話和接觸的姿態，以實現公正和持久的和平。

教宗呼籲中東、烏克蘭、蘇丹實現和平，祈求世界各地「武器寂靜下來」：「我邀請每一個人，萬國萬民……成為希望的朝聖者，使武器的聲音沉寂下來和克服分歧。」他為人道處境極之嚴重的加沙禱告，希望停火、人質獲釋、提供援助予受饑餓和戰爭蹂躪的人民。他也為烏克蘭祈禱，促請涉事各方為實現公平持久的和平，以堅定和開放態度展開對話。

英王查理斯三世在聖誕文告中，感謝為他和他的媳婦凱特提供癌症治療的醫護人員。他的講話還觸及全球衝突及今夏英國騷亂。他說：「在這個聖誕節，我們不禁想到那些因中東、中歐、非洲及其他地區的衝突而深受其害的人，這些衝突每日對無數人的生命和生計構成威脅。」

（路透社/法新社/梵蒂岡新聞）