特稱納巴拿馬運河格陵蘭 顯美國擴張

有意抑制中國北極影響力

美國智庫蘭德公司資深政治學者佩扎爾（Stephanie Pezard）指出，收購格陵蘭違反國際法或全球秩序，是不可行的。惟特朗普的言論可能是向中國或丹麥傳遞信息。中國在北極的活動日增，中俄關係是美國所擔憂的，特朗普也可能志在警告丹麥不要跟中國「太過友好」。

美媒引述消息人士稱，特朗普「百分之一百認真」想將格陵蘭與巴拿馬運河納入美國領土。雖然他在首個任期提出收購格陵蘭時已被丹麥官方斷然拒絕，但他從未放棄這個想法。當時的白宮和財政部官員還仔細研究洽購談判和融資。

3名消息人士告訴路透社，特朗普的親信或過渡政府中人近幾星期非正式討論過收購格陵蘭，其一方案是格陵蘭獨立時，與之簽署《自由聯合協定》（COFA），以美國承諾提供防衛，換取對方給予美國專屬准入權。

兩名特朗普外交政策顧問表示，特朗普正在解決其新任期的一大問題：中國對拉美政府及經濟體的影響力擴張。

前國安顧問：特朗普可致國際危機

不過《紐約時報》指特朗普似乎並不認為其他國家的領土主權是神聖不可侵犯。路透社也指出，批評者認為特朗普如此公然欺侮盟友，可能損害美國與主要盟友的關係，使盟友跟中俄靠攏，或不大可能跟美國達成經濟、安全方面的協議。曾任特朗普政府國安顧問的博爾頓（John Bolton）批評特朗普行事決策欠深思熟慮，也沒有衡量國家安全責任，警告特朗普2.0很可能發生重大國際危機。

（路透社/法新社/紐約郵報/衛報）