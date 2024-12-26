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丹麥擬大增格陵蘭國防支出 稱與特朗普重提買島無關 斥162億部署無人機巡邏艦

【明報專訊】美國總統當選人特朗普揚言要收購丹麥自治領地格陵蘭之後，丹麥副首相兼國防大臣波爾森在丹麥《日德蘭郵報》周二（24日）發表的專訪中表示，該國將大幅增加對格陵蘭一帶的國防支出，部署更多無人機、新的巡邏艦和增設雪橇犬巡邏等，總涉「上百億」丹麥克朗，丹麥媒體估計約為120億至150億克朗（130億港元至162.8億港元）。

改建民用機場供F-35戰機升降

波爾森（Troels Lund Poulsen）表示，丹麥多年來對北極的「投資不足」，但現正計劃提升在該區的軍事部署，以加強監控和反擊能力。該國將購買兩艘「忒提斯」（Thetis）級巡邏艦、兩架新的遠程無人機，為「天狼星」巡邏隊（目前得6隊，每隊得兩人）新組建兩支雪橇犬隊，設於格陵蘭首府努克現有75人的北極司令部將擴充人手，並會改建格陵蘭中西部的主要民用機場康克魯斯瓦格機場，以供F-35超音速戰鬥機升降。

美國總統當選人特朗普周日公布美國駐丹麥大使人選時表示，「為着國家安全與世界各地自由，美國覺得擁有和控制格陵蘭是絕對有必要」。格陵蘭自治政府總理埃格德周一在社交媒體已回應表示「我們不賣」。

波爾森否認宣布計劃的時機跟特朗普的言論有關，形容是「命運的諷刺」。他說：「我們近幾個月一直致力於這項投資北極計劃，其間與格陵蘭和法羅群島政府溝通。」

有分析指出，丹麥在格陵蘭擴張軍事實力的速度非常緩慢，假使丹麥無法保護格陵蘭周邊水域免受中俄侵犯，美國對加大控制權的要求可能日增。

格陵蘭舊艦屢故障 火炮如虛設

丹麥廣播公司報道，格陵蘭一帶現有的4艘「忒提斯」級舊艦屢現故障，另3艘「克努茲‧拉斯穆森」（Knud Rasmussen）級巡邏艦，有兩艘軍艦2008年服役後一直未有安裝Ceros火控系統，令火炮形同虛設，其中一艘雖於2023年補裝了該系統，卻依然不能充分發揮火炮性能。

皇家丹麥國防學院陸軍少校謝爾高認為，特朗普今次發言的目的是催逼丹麥加強格陵蘭一帶的海空控制。他說：「我認為特朗普很聰明……他藉着高調發聲，令到丹麥以北極軍事能力為優先考慮。」

對美國來說，格陵蘭具重要戰略意義。美國在該島西北擁有的皮圖菲克太空基地，是美軍在地球最北的戰略據點，為美國彈道導彈防禦系統的一環。

特朗普在2019年任總統時，已經提出過要收購格陵蘭。美國亦要求丹麥對格陵蘭島和北大西洋進行更佳的空域監視。當年丹麥只有一架飛機、4架直升機和4艘船部署於格陵蘭一帶負責監控。2021年2月，當時的丹麥防相提出延長與格陵蘭簽署的國防支出協議，金額增至15億丹麥克朗，並將部署遠程無人機和雷達等，以示丹麥維護主權及在努力履行其在北極的責任。

（英國廣播公司/丹麥廣播公司）

相關字詞﹕北極 俄羅斯 中國 丹麥 美國 格陵蘭 特朗普

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