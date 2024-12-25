「提供替代西方選項 中國助全球南方發聲」

Sahar以金磚國家集團（BRICS）為例，指該組織為全球南方國家提供空間，得以從西方以外的其他金融機構受惠。她表示，西方機構動作緩慢，而且非常官僚，也未有嘗試配合全球南方國家目前受氣候變化影響而財政受壓的情况。她說：「他們未有調整或適應，因為他們多年來一直是唯一玩家，『我是你們可以取得金錢的唯一途徑，所以你應遵守我定的條件』，到有BRICS之後，我們就有其他選項，這對全球南方來說，是非常健康和重要，尤其是不會有損害你國家主權或改變文化的條款，那只是商業交易。因此，中國正領導全球南方的聲音。」

中國提供「較廉宜具競爭力」科技

與此同時，Sahar認為中國在科技上非常先進，像埃及需要創新的農業解決方案，應對水源短缺和土壤鹽鹼化的問題，中國可以提供知識技能和創新科技，「較廉宜卻具競爭力」，這點正是埃及以至其他全球南方國家所需要的東西。

地區外交方面，她期望北京能繼調解哈馬斯和法塔赫後，進一步在巴勒斯坦政治陣營中調解。