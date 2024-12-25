戰火包圍拖累公共財政 埃及議員嘆地理位置雙刃劍

【2024港大亞洲環球學人系列之一 】

明報記者 周宏量

「人們常說埃及坐落戰略位置，我卻對他們感到羨慕（笑）。」擔任埃及人民議會外交事務委員會副主席的Sahar，不諱言埃及的地理位置是雙刃劍，說：「我不肯定這戰略位置對埃及是否好事，但可以肯定的是，我們在這段時間正面臨壓力。」

胡塞竄擾損埃及六成運河收益

Sahar說：「你可看到埃及連結亞洲和非洲，同時非常接近歐洲，加上與以色列和巴勒斯坦有邊境接壤的特殊位置——因此我們受到這場（加沙）戰爭影響。」以加沙為主戰場的新一輪以巴衝突，對埃及尤其構成壓力。Sahar表示，也門的胡塞武裝此前試圖封鎖蘇伊士運河，令埃及失去六成左右的運河收益——蘇伊士運河本身是埃及其一主要經濟資源和政府預算的美元現金流來源，因此這筆鉅額資金流失會對埃及經濟造成重大負面影響。

與此同時，埃及在非洲的接壤國蘇丹和利比亞都有內戰，為埃及帶來影響，Sahar稱埃及單計收容蘇丹難民就已有約100萬人。Sahar說，接收100萬名蘇丹難民令埃及政府預算受壓，畢竟埃及並非將他們收容在難民營，再等國際社會撥款援助，而是容許他們住在社區，食同樣的食物、租住同一批房屋、使用同一批學校和醫院（而且往往一如其他埃及人是免費），為埃及財政帶來負擔。利比亞的不穩政局則令埃及跟其接壤的邊境面對走私偷渡的壓力，需要增撥資源保衛邊境和國民，這點又抽走部分政府預算。

開戰超過兩年半的俄烏戰事也對埃及有影響。一如烏戰之初，西方傳媒提到俄烏穀物（尤其是作為主食的小麥）出口對非洲國家的重要性，埃及也不例外。Sahar坦言要為本身有長期糧食出口協議的俄、烏找到價格相宜的替代品並不容易，故原先正走出新冠疫情陰影的埃及財政又再百上加斤，這還未計戰爭導致許多俄、烏遊客止步，畢竟兩國原本就是埃及兩大遊客來源國。

外交管控亂局 出招加沙北非俄烏

面對種種境外戰火間接帶來的財政壓力，埃及不得不尋求透過外交應對混亂局勢，例如在巴勒斯坦與以色列（和美國）之間發揮調停作用。Sahar說：「我們嘗試推進停火協議、人質協議，並盡力施壓達成兩國方案……我們也嘗試推動以色列開放（加沙）邊境，從而向巴人送上援助。」

在利比亞，埃及嘗試鼓勵利比亞的伙伴加速民主選舉的進程，因為只有民主選舉，才會令人民聲音得到代表，並帶來單一政府，政治上才更穩定。在蘇丹，埃及從一開始就嘗試以各種方式推動蘇丹穩定局勢和尋求和平，而且以接收難民的方式施援。對於俄烏戰爭，Sahar則提到埃及總統塞西在兩年前主持氣候大會時曾公開提出願意調解，畢竟這場戰爭不止牽連歐洲。

尋陸港資金產智能車入非洲市場

面對周邊國家戰火帶來的通脹和政府財政壓力，Sahar坦言埃及如今唯有尋求找到更多的經濟伙伴，跟全球更多國家做生意，並聚焦於工業領域，例如尋求成為非洲智能汽車自貿協議的樞紐。她解釋，倘若有中國大陸或香港的資金在蘇伊士運河或蘇科納港的投資或工業特區投資智能汽車的生產線，就可通過埃及以零關稅的方式進入非洲大陸市場。她稱這正是埃及嘗試吸引外國投資的方向，尤其是將目標產業本土化，助埃及生產商製造可銷往歐美市場的高質素產品，賺取美元外匯充實埃及預算。她又指，埃及另一重點是再生能源，過去兩年便跟私人企業或國際機構簽署接近30項有關再生能源的諒解備忘錄，總值約480億美元，涉及埃及視為優勢的太陽能和風力發動場等。