【明報專訊】美國最大醫療保險公司「聯合健康集團」高層湯普森槍殺案疑犯曼焦內(Luigi Nicholas Mangione)周一(23日)在下曼哈頓的紐約州刑事法院提審(圖)。26歲的曼焦內被控11項罪名,包括一項一級謀殺和兩項二級謀殺,其中罕有地根據紐約州在9‧11恐襲後制訂的《2001年反恐法》提出的兩項控罪是「為了推展恐怖主義(in furtherance of terrorism)的謀殺」(一級謀殺罪名)和「作為恐怖主義行徑(as an act of terrorism)的殺人」(其中一項二級謀殺罪名)。他否認全部控罪,倘若罪名成立,按紐約州法律可被判終身監禁而不准假釋,按聯邦法例可被判死刑。