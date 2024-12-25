朝黑客盜日交易平台比特幣 涉23.8億

FBI表示，2024年5月底攻擊者似乎利用訪問權限，操縱DMM一名職員的合法交易請求，導致損失4502.9個比特幣，時值3.08億美元（約24億港元）。

日美執法當局聯合追蹤調查，發現朝鮮黑客今年3月底冒充求職者，聯絡設於東京、受託進行DMM Bitcoin虛擬貨幣存取款項的加密貨幣錢包軟件公司Ginco一名職員，表示應徵該公司張貼於LinkedIn的職位。黑客通過傳遞內含電腦病毒的應徵測試，從而入侵Ginco的系統，並冒充之前與其聯絡過的那名職員，篡改正常的交易金額和收款方。

日本警察廳表示，盜竊加密貨幣的黑客組織Trader Traitor，相信隸屬朝鮮人民軍總參謀部偵察總局的黑客組織「拉撒路集團」（Lazarus Group）—該組織2014年入侵索尼影業公司網絡系統，致大量敏感資料外泄。TraderTraitor自2022年4月起活動，FBI指其活動特點是同時對同一家公司的多名職員發動「社交工程」（social engineering）誘騙。

（共同社/法新社/時事通信社）