美眾院報告證前司法部長人選嫖未成年少女

蓋茨常吸毒 至少20次嫖娼

這份報告寫道，道德委員會有大量證據顯示，蓋茨違反國會守則及行為標準，包括禁止賣淫、法定強姦、使用非法藥物、收受不允許的餽贈、特殊優惠或特權、妨礙國會。

委員會調查小組發現，蓋茨於2017年至2020年向12名女子支付逾9萬美元（約70萬港元），「似乎涉及性活動及或使用毒品」。調查報告指出，蓋茨2018年獲巴哈馬豪華遊餽贈，又與4名女子有性關係及開「搖頭丸」派對。其中一名17歲女子在2017年的派對上與時年35歲的蓋茨發生過兩次性關係，並因此收取400美元（約3120港元）現金。報告指出，雖沒有證據顯示蓋茨知道她未成年，但雙方的性關係可能違反佛羅里達州法定強姦的法律。

蓋茨自2017年當選聯邦眾議員，今年11月連任，後獲提名任司法部長，隨即趕及在調查報告原定公開日期前辭任議員，最終仍因連串醜聞放棄提名。

道德委員會2021年對有關他的指控展開調查，10名成員共和、民主黨人各半，上月表決後否決公開蓋茨的調查報告，本月再投票，多了兩名共和黨人支持而通過公開。蓋茨否認與未成年人士發生性關係。

（CNN/路透社/法新社）