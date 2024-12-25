韓在野黨突煞停彈劾代理總統

反對派稱「觀望憲法法院法官任命」

共同民主黨院內代表（國會領袖）朴贊大周二較早前表示，韓悳洙在當天的國務會議上表明不會公布調查總統尹錫悅等人內亂罪嫌疑的《內亂常設特檢法》和調查總統夫人金建希貪污嫌疑的《金建希特檢法》。朴贊大認為韓悳洙這麼做只會拖延時間，令「內亂」持續。第二大反對黨祖國革新黨亦主張馬上彈劾韓悳洙，指摘他「包庇內亂參與者」，稱他是由「內亂首腦」尹錫悅任命而非民選。該黨認為，在總統停職時，國會才是代表人民的最高憲法機關。

總理辦公室高官其後會見記者，對彈劾韓悳洙的決定表示遺憾。發言人表示美國總統拜登、日本首相石破茂等領袖目前都對韓悳洙代行總統職務的體制寄予支持，擔心彈劾會破壞信任，對經濟構成負面影響。

到周二傍晚，共同民主黨突轉口風，朴贊大表示原計劃在當日下午5時30分發起彈劾案，但最終決定等到26日國會處理憲法法官任命案時，先觀察韓悳洙會否推遲任命，再作下一步打算。

共同民主黨周日要求韓悳洙在周二前，公布國會通過的《內亂常設特檢法》和《金建希特檢法》，並推薦負責調查內亂案的常設特別檢察官候選人，迅速推進憲法裁判所（即憲法法院）法官的任命程序，否則便彈劾他。

彈劾案通過門檻有爭議

不過需要多少贊成票才能通過韓悳洙彈劾案，就惹起爭議。按韓國憲法第65條，總理彈劾案需要國會過半數議員贊成，即全院300席中的至少151席，但韓悳洙目前兼任代理總統，總統彈劾案需要全院至少三分之二議員贊成，即200票。國會議長禹元植被問及該用哪個準則時，他說「由議長判斷」。禹元植發言人其後稱，議長主張按過半數計。目前國會6個反對黨共佔192席。

（Newsis/韓聯社）