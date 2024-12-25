阿拉伯國盼重建關係 約旦卡塔爾高官訪敘

晤HTS領袖拉攏過渡政府

約旦外交部表示，沙拉周一在大馬士革與約旦外交大臣薩法迪（Ayman Safadi）進行「廣泛討論」，幾小時後，卡塔爾外交部表示外交國務大臣胡萊菲（Mohammed Al-Khulaifi）抵敘會見新領導層。

敘利亞內戰爆發後，阿拉伯國家大多跟巴沙爾政權斷交。HTS領導的反對派武裝推翻巴沙爾後，其蓋達背景最初令各國心存憂慮，沙拉則一再表明其領導的政府會是務實、包容和尊重各宗教和種族，區內各國開始接受新現實。華盛頓中東研究所國際事務副總裁薩利姆表示，阿拉伯國家代表相繼訪敘，反映區內結盟形勢或有重大變化，「自兩伊戰爭以來，阿拉伯國家過去45年一直嘗試令敘利亞重投阿拉伯陣營」。

跟土耳其關係密切的卡塔爾是少數拒絕與巴沙爾和解的阿拉伯國家之一，故胡萊菲此行是支持新政府的強烈信號。胡萊菲與沙拉會晤後稱，在這關鍵階段，敘利亞及其人民需要支持。沙拉稱，卡塔爾在內戰期間持續援助敘利亞人民，感謝多哈願投資敘國能源業、港口和機場。卡塔爾代表團成員包括卡塔爾航空公司的技術團隊，負責評估大馬士革國際機場是否已準備重新運作。

沙拉周日也會見土耳其外長菲丹及黎巴嫩德魯茲派領袖瓊布拉特，兩人均稱願支援敘利亞。惟菲丹強調敘利亞庫爾德族武裝「人民保衛部隊」（YPG）必須解散，支持HTS的土耳其一直視YPG為被安卡拉列為恐怖組織的庫爾德工人黨（PKK）的分支。

（紐約時報）