敘聖誕樹遭焚毁 基督徒憂受打壓 HTS強調懲處滋事者未釋疑 教會籲減慶祝規模

親HTS外籍聖戰分子縱火 大馬士革掀示威

關注希臘和黎凡特地區東正教和希臘禮天主教信眾權益的組織Greco-Levantines Worldwide周一在社交平台上載影片，顯示一群男子在哈馬市附近基督徒聚區城鎮蘇克拉比耶（Suqaylabiyah）焚燒一棵聖誕樹，並指控縱火者是親HTS的外籍戰鬥人員。總部設在英國的敘利亞人權觀察組織表示，這些武裝分子是來自極端伊斯蘭組織Ansar al-Tawhid的外國人。事件觸發數百名示威者周二走上大馬士革街頭，高喊「我們要求（保障）基督徒權利」，他們遊行至東門區的東正教會總部，參與示威的喬治表示抗議「對基督徒的不公義行為」，「如果我們不能像以前那樣，在我們的國家自由實踐基督教的信仰，那麼我們就不再屬於這裏了」。

社交平台影片顯示HTS一名宗教領袖向居民強調燒樹者「不是敘利亞人」，承諾肇事者會受罰，「這棵樹將在明早前修復並重新點亮」。Greco-Levantines Worldwide稱，在蘇克拉比耶的HTS領導人向民眾保證會採取措施防止類似事件重演，「親HTS的外國聖戰分子無法控制，必須將其逐出基督徒聚居城鎮」。

東正教堂受槍擊 過渡政府迅速回應

儘管敘利亞新實際領導人、HTS領袖沙拉（Ahmed al-Shara）向基督徒及其他社群保證，他們在HTS管治下的敘利亞生活很安全，但近日接連發生針對基督徒的威嚇事件。本月18日，一名槍手向哈馬市的希臘禮東正教教堂開槍，並試圖摧毁教堂一個十字架，又砸碎墓地墓碑。路透社記者曾看到幾架休旅車駛過大馬士革基督徒聚居的多馬之門區，用揚聲器播放聖戰歌曲，令居民感不安。社交平台近日流傳相片，顯示一輛裝甲車駛經基督徒聚居地區，車窗寫上「你的末日來臨，噢，十字架的崇拜者」。聖喬治敘利亞東正教會主教巴希對事件感擔憂，但HTS迅速回應其報告，迫使司機移除標示並道歉。當地希臘禮東正教會也稱，警方已迅速拘捕哈馬市破壞教堂者。

巴希說：「（基督教）社群正觀望目前掌權的組織，是否真正致力建立為所有人提供平等機會的公民社會。」為免成為被針對目標，巴希稱他告訴年輕女性要穿著得體，將聖誕老人或聖尼古拉斯肖像留在教堂內，並避免按習俗在街上派糖果。

巴沙爾倒台後，HTS代表曾與巴希和其他基督教領袖會面，告知毋須害怕，但巴希質疑可信性。即使能與HTS建立互信關係，基督徒也擔心其他伊斯蘭激進武裝的威脅。

有在內戰期間失去家人的基督徒稱，伊斯蘭激進組織的意識形態不會一朝一夕改變，「我們害怕這種意識形態」。

（路透社/法新社/Greek City Times）