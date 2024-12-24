明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

亞馬遜雨林鏡頭曝光巴西原始部落

【明報專訊】巴西國家原住民基金會（Funai）通過英國《衛報》和巴西《環球報》，周日首次公開發表該機構分別於2019年2月和2024年2月，在亞馬遜州朗多尼亞（Rondônia）亞馬遜雨林，從自動攝錄機為遺世原始部落「馬薩科」（Massaco）錄下的活動畫面。

Funai表示，「馬薩科」是目前可證實在巴西生活的28個與外隔絕社群之一。外界只以其聚居地河流來命名，族群如何自稱乃至其語言、社會結構和信仰等仍是個謎。在2019年和2024年攝下影像前，Funai僅得一名職員在2014年親眼見過「馬薩科」族人。

全族約250人 擅用弓箭尖木陷阱

據Funai所知，「馬薩科」擅長用2.9米至3.2米的長弓、長箭（亞馬遜地域所見最長的工具）狩獵，會豎插一些連拖拉機輪胎都可戳破的尖木陷阱來防範不速之客。Funai今年曾查訪「馬薩科」，其中一次就因工作小組車輛落入陷阱而被迫結束。Funai在林內安裝的攝影機，今年2月拍攝到「馬薩科」收集Funai工作人員所留砍刀和斧頭的畫面。

1992年起從事「馬薩科」研究工作的Funai資深人員阿爾加耶（Altair Algayer）表示，「馬薩科」會在雨季（12月至4月）之初，燒掉天然的稀樹大草原地區，待當地植物發芽時重新遷徙到此。Funai用衛星圖片尋找「馬薩科」據點，在其遷徙後到原址探查。

阿爾加耶表示「馬薩科」目前大概有50個家庭，從發現到的小兒腳印、玩具，顯示家庭在增多，估計全族約200至250人，甚至可能有300。「馬薩科」人數雖比1990年代初至少增加一倍，但外來的伐林、採礦、走私毒品等活動仍對其存亡構成壓力。

（衛報）

上 / 下一篇新聞