亞馬遜雨林鏡頭曝光巴西原始部落

Funai表示，「馬薩科」是目前可證實在巴西生活的28個與外隔絕社群之一。外界只以其聚居地河流來命名，族群如何自稱乃至其語言、社會結構和信仰等仍是個謎。在2019年和2024年攝下影像前，Funai僅得一名職員在2014年親眼見過「馬薩科」族人。

全族約250人 擅用弓箭尖木陷阱

據Funai所知，「馬薩科」擅長用2.9米至3.2米的長弓、長箭（亞馬遜地域所見最長的工具）狩獵，會豎插一些連拖拉機輪胎都可戳破的尖木陷阱來防範不速之客。Funai今年曾查訪「馬薩科」，其中一次就因工作小組車輛落入陷阱而被迫結束。Funai在林內安裝的攝影機，今年2月拍攝到「馬薩科」收集Funai工作人員所留砍刀和斧頭的畫面。

1992年起從事「馬薩科」研究工作的Funai資深人員阿爾加耶（Altair Algayer）表示，「馬薩科」會在雨季（12月至4月）之初，燒掉天然的稀樹大草原地區，待當地植物發芽時重新遷徙到此。Funai用衛星圖片尋找「馬薩科」據點，在其遷徙後到原址探查。

阿爾加耶表示「馬薩科」目前大概有50個家庭，從發現到的小兒腳印、玩具，顯示家庭在增多，估計全族約200至250人，甚至可能有300。「馬薩科」人數雖比1990年代初至少增加一倍，但外來的伐林、採礦、走私毒品等活動仍對其存亡構成壓力。

（衛報）