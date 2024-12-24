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紐約市地鐵燒死女子 危地馬拉男移民被捕

【明報專訊】美國紐約市地鐵周日（22日）發生縱火殺人案。一名在地鐵列車內的女子被一名危地馬拉移民男子縱火，該女子最後當場證實死亡。疑兇一度在現場觀看整個過程，事後離開，最終被警員拘捕。警方將循兇殺案方向調查。

站月台看燒死 另一車站被捕

事發在布魯克林的Coney Island-Stillwell Avenue地鐵站，該站是多條列車線的總站。警方表示，當地時間早上7時半（香港時間周日晚8時半）左右，受害女子坐在一節靜止的F線列車車廂內，車內一名男子走近並用打火機點燃她身上衣服，幾秒後女子全身陷入火海。警方最初認為案發時女子睡着，隨後稱無法肯定是否熟睡，只能說縱火之初她「沒有移動」。

從現場拍攝影片可見，身上起火的受害人站近車門，疑犯坐在月台長椅上若無其事地觀看整個過程。在車站巡邏的警員在嗅到煙味和看到濃煙後趕到現場，「看到一人站在地鐵車廂內，全身為火焰吞噬」。警員以滅火器救熄，惜女子當場證實身亡。

警員起初不知道該男子是疑犯，着他離開，以免影響調查，但隨後懷疑他是兇手，並公開警員隨身攝錄機所拍影像。3名高中生隨後稱發現疑犯身處另一地鐵站，警方接報後叫停列車，上車拘捕疑犯，在他身上搜出一個打火機，當時離事發已有8小時。

疑犯未知合法留美否 兩人料不識

警方稱疑犯是一名33歲來自危地馬拉的移民，2018年到達美國，但未知是否合法，事發前疑兇與死者沒有任何互動，不認為二人相識，正調查受害者身分和疑犯施襲原因。紐約市警察局長蒂施形容這是「其中一宗個人可能犯下的最惡毒罪行」。

紐約州長胡楚爾事發後8小時在社交平台X自詡今年3月派出國民警衛軍巡邏紐約地鐵，令其更安全，言論惹來廣泛抨擊。她上周宣布增派750名國民警衛軍到地鐵沿線加強巡邏，以應對假期罪案增加問題。

（路透社/紐約時報/紐約郵報）

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