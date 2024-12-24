柯伯吉獲美國防部政策次長提名 倡「棄烏保台」

副防長人選料掌軍事科技投資

在防長提名人選海格塞斯能否通過參議院批准仍有疑問之際，特朗普在Truth Social公布，提名競選金主范伯格（Stephen Feinberg，下圖）出任副防長，分析預期他會負責軍事科技投資的規劃和執行。范伯格是國防承包商投資者和私募股權公司Cerberus Capital Management LP合伙創辦人，關注項目包括與中俄競爭的高超音速武器。他在「特朗普1.0」擔任情報顧問委員會主席，曾質疑北京監控內地年輕人手機網絡和竊取美企知識產權。

在幾個次長人選方面，除了分管政策的柯伯吉，還有「特朗普1.0」國防部副幕僚長達菲（Michael Duffey）獲提名為採購及保養事務次長，曾任防長特別助理的Uber前商務主管邁克爾（Emil Michael）則獲研究與工程事務次長提名。曾在國防部和國土安全部任職的卡斯珀（Joe Kasper）獲提名擔任國防部幕僚長。

柯伯吉指美資源有限應聚焦遏華

曾主編2018年版《國防戰略報告》的柯伯吉是當中最為人認識者，他近年堅持形同「棄烏保台」的論述，理由是美國資源有限，無法分心多條戰線，故應把軍事力量集中在印太地區抗衡中國，減少在其他地區衝突中投放資源。

（紐約時報/路透社）