駁特重提美入主論 格陵蘭總理强調不賣

特朗普：為世界自由 美有必要控制

特朗普在個人社交平台Truth Social公布駐丹麥大使人選時寫道：「為着國家安全與世界各地自由，美國覺得擁有和控制格陵蘭是絕對有必要。」他在2019年擔任總統期間也曾表示想購入格陵蘭，當年丹麥首相親訪格陵蘭及公開斷言「不賣」，特朗普怒而取消原定的丹麥國事訪問。

格陵蘭是全球最大島嶼，屬丹麥自治領地，除了國防和外交事務由丹麥政府掌管外，擁有高度自治權。它位於北美洲東北部北極圈內，位於出入北冰洋要衝，境內稀土、鈾、銅等資源豐富，甚至可能蘊藏石油，隨着冰層漸融而日益吸引中國和俄羅斯等的興趣。美國1867年從俄國手中買下阿拉斯加時，也擬買入格陵蘭未果，1946年總統杜魯門再開價1億美元收購也告失敗。美國1951年與丹麥簽訂防務條約，取得格陵蘭北部圖勒空軍基地的使用權。

巴拿馬總統：運河主權不容商榷

特朗普上周六才公然要求巴拿馬當局調低巴拿馬運河向美國船舶徵收的通航費，揚言要「收回」運河，不容許「中國或任何其他一方」染指。巴拿馬總統穆利諾周日回應稱，運河收費並非一時設定，強調巴拿馬擁有運河及相連地區的主權，該國「主權和獨立無商榷餘地」。

（Axios/路透社）