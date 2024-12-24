受壓華企挑戰與鴻海插手 加速合併拓電動車業務

日產銷量6年減近40%

日產在2018年底時任董事長戈恩被捕後，不時宣布大規模裁員和關閉廠房，管理層頻繁變動，其全球銷量已從2018年的逾560萬輛減至去年的340萬輛。日產既要維繫當前汽油車銷售，又要投資下一代技術，資金陷入緊張，拖慢產品更新——因擔心高昂開發成本，日產丟失了電動車領域的初期領先優勢。

本田7月撤廠 削兩成產能

日產與本田商討合併的另一主因，是盼助抗衡包括來自中國等競爭對手的挑戰。比亞迪等車廠生產的新能源汽車愈益受歡迎，令日本汽車業界僅餘走獨特混能車路線的豐田一枝獨秀，日產和本田當初藉在中國大陸建廠開發新市場的大計已告失敗：本田7月宣布將會關閉部分大陸的廠房，削減兩成產能，日產則擬削減兩成全球產能，被削減的100萬輛產能過半來自大陸廠房。

在本田看來，跟日產合併有助分擔開發新技術的高昂成本，兩者3月才宣布在電動車領域展開合作。惟《朝日新聞》引述消息人士指，鴻海有意收購日產，促使本田加快與日產的合併步伐——日產是本田在電動車業務的關鍵伙伴，一旦日產遭外資收購，將威脅到本田增長策略。鴻海2019年進軍電動車業務，盼建立在智能手機以外的新主要收入來源。《日經亞洲》稱鴻海今春已有意收購日產，《朝日》指鴻海擬購入法國車廠雷諾持有的日產股份。

學者：鴻海或更適合日產

日本伊藤忠總研高級研究員深尾三四郎指出，日產需要外力救助，但本田未必是理想救星，尋求成為人工智能（AI）自動駕駛汽車生產商的鴻海可能更適合。深尾認為日產已沒有時間在電動車和「軟件定義車輛」（SDV，即可透過軟件更新管控運作和提供新服務的汽車 ）市場上競爭，當務之急不是追求規模，而是像鴻海推動夏普（Sharp）重建般迅速管控營運。

（華爾街日報/彭博社/朝日新聞/日經新聞）