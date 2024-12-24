日產本田啟合併磋商 談判擬半年完成 本田將佔主導權 三菱下月決定加入否

3企簽備忘錄 擬整合至新控股公司

本田、日產和三菱昨簽署諒解備忘錄，就業務整合至新控股公司展開討論。3間公司的社長舉行聯合記者會，本田社長三部敏宏表示，今次合併磋商源於面對急劇變化的商業環境，需要保持全球競爭力。「中國汽車製造商和新競爭者崛起，大幅改變汽車業。我們必須趕在2030年或之前建立足以跟其較量的能力，否則我們會被擊敗。」本田和日產表示，希望透過合併帶來多達30萬億日圓銷售額和逾3萬億日圓營業利潤，目標是明年6月左右完成合併磋商，2026年8月或之前成立一間控股公司，並於東京證交所上市，屆時本田和日產的股票會退市。合併後的新汽車集團將由市值為日產4倍的本田領導，本田將提名新控股公司的總裁，且董事會成員主要由本田高層組成。三菱會在明年1月底前決定是否參與合併——日產是三菱最大股東，持有三菱24.5%股權。

「防禦性合併」 日經產省推動

日本政府官員表示，本田和日產已向經濟產業省報告啟動合併事宜。經產省早在2020年已提出本田和日產合併的構思，經產相武藤容治上周稱，積極看待旨在增強競爭力的企業之間合作，並指業務重組是「提高公司價值和創造創新的有效方法之一」。以2023年全球汽車銷售量計，本田以398萬輛排第7，日產337萬輛排第8，若加上三菱的78萬輛，3家車廠銷量去年總計813萬輛，若最終落實合併，總銷量將躋身全球第3，僅次銷量約1100萬輛的豐田及924萬輛的德國福士。

今次是繼2021年快意佳士拿與法國PSA（標緻母公司）合併成立Stellantis以來，全球汽車業最大重整。分析指出，這次可被視為日本較弱勢企業之間的防禦性合併，本田和日產合併後，日本汽車業將分為兩大陣營，一邊以豐田為首，另一邊是本田、日產和三菱。

日產流亡前董事長：欠互補無用

透過經營統合，本田與日產有望降低生產成本與研發費用，日產可受惠於本田的混能車研發優勢，本田則可獲得日產電動車生產經驗和銷售網絡。隨着開發電動車競爭愈來愈激烈，本田和日產盼透過合併對抗美國電動車大廠特斯拉及中國新能源車龍頭車廠比亞迪等新興勢力，尤其是日產業務正處困境，因在中美市場銷量不佳，上月提出全球裁員約9000人並減產兩成。分析指出今次合併雖被視為拯救日產，但認為未來本田與日產能投資更多於電動車和自動駕駛軟件。

日本瑞穗銀行資深研究員唐金（譯音）指出，即使未來規模擴大，本田和日產仍需證明其伙伴關係能加速研發新車款，否則「合併只會變成弱者聚首」。因涉挪用資金出逃的日產前董事長戈恩周一表示，日產求助宿敵本田，反映該公司正處於「恐慌模式」，質疑合併計劃無意義，因雙方「有太多重複和欠缺互補」。

（金融時報/法新社/路透社/紐約時報）