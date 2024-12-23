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控以企入侵監控 WhatsApp勝訴

【明報專訊】美國加州北區聯邦地區法院法官上周五（20日）裁定，科技巨擘Meta旗下通訊軟件WhatsApp指控以色列網絡情報公司NSO集團，藉通訊軟件漏洞安裝間諜軟件的訴訟勝訴。WhatsApp總監卡思卡特（Will Cathcart）形容裁決是私隱權的勝利，NSO未有回應。

WhatsApp在2019年控告NSO集團違反涉及黑客攻擊的聯邦和加州法律，指控後者當年5月未經同意存取WhatsApp的伺服器，將旗下軍事級間諜軟件「飛馬」（Pegasus）植入受害人的手機。案情指該次入侵導致1400人受監視，包括記者、社運人士和異見人士。NSO集團反駁指軟件協助執法部門及情報人員打擊罪行及保護國家安全。法官漢密爾頓上周五裁定NSO違反涉及黑客攻擊的聯邦及加州法律，同時違反WhatsApp服務條款。NSO集團明年3月將就賠償一事面對審訊。

學者：網安重要里程碑裁決

加拿大多倫多大學轄下專門研究網絡安全的機構「公民實驗室」（Citizen Lab）資深研究員斯科特-雷爾頓稱，這是具重要里程碑意義的裁決，指整個業界都以「客戶如何使用他們的黑客工具與他們無關」為藉口來卸責，但這次裁決表明NSO集團確實要為違反多項法律負責。

（路透社/CNN/衛報）

相關字詞﹕飛馬間諜程式 NSO集團 國家安全 以色列 美國

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