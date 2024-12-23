TikTok捲少年殺人風波 阿爾巴尼亞封禁一年

拉馬前天在首都地拉那會晤教師、家長和心理學家，其間宣布說：「我們將把這個惡棍逐出我們的社群一年。一年內，我們將徹底封鎖所有人使用。阿爾巴尼亞不會有TikTok。」禁令是提升校園安全計劃一環，拉馬指政府另將推出計劃，「既幫助教育學生，也幫助家長了解孩子成長旅程」。

地拉那一名14歲少年上月在學校附近被同學捅死，據路透社引述當地傳媒報道，事發前死者與疑犯在社交平台爭吵，事發後TikTok出現一些未成年人支持殺人案的短片，引起當地家長、教育界、心理專家和社會大眾關注社交平台對年輕人的影響。

拉馬表示：「在中國，TikTok（抖音）標榜如何令學生上課，如何保育自然，如何繼承傳統。可是在中國以外的TikTok，我們只見到人渣敗類。我們為什麼需要這個？今天的問題不在孩子，在於我們整個社會。」

TikTok稱與事件無直接關係

TikTok強調，案中疑兇與死者都沒有TikTok帳號，引致二人衝突的短片來自其他社交平台。阿爾巴尼亞最大反對黨民主黨質疑政府濫用權力壓制言論自由和民主，「純屬選舉行為」。

然而，這不是TikTok首次被指摘對兒童及青少年構成不良影響，尤其該平台常見所謂考驗膽識和難度的「熱門挑戰」內容經常引致傷亡，招致全球多國都研究或執行設限。曾是TikTok最大市場的印度在2020年6月將其取締，伊朗、尼泊爾、阿富汗和索馬里也封禁該平台。

法國、德國、比利時等國限制兒童使用社交平台，澳洲上月還立法禁止16歲以下兒童使用社交平台。

（法新社/路透社/半島電視台）