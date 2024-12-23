不請自來特朗普貝索斯飯局 馬斯克被嘲「跟蹤狂」

【明報專訊】特朗普上月再度當選美國總統後，支持他競選的全球首富馬斯克常與特朗普如影隨形，連上周三特朗普在海湖莊園與另一科技界超級富豪貝索斯共進晚餐時，馬斯克也不請自來，被嘲「詭異」、「跟蹤狂」。
評論員形容馬斯克擬震懾其他寡頭
《紐約時報》上周四引述匿名消息人士報道，特朗普與亞馬遜行政總裁貝索斯私人晚宴期間，馬斯克原未獲邀，卻在晚宴中途現身，變成全球最富有的兩人與特朗普聚首一堂。娛樂新聞網站The Wrap上周六報道，馬斯克這次「白撞」，令他成為深宵清談節目主持和社交媒體評論員的嘲笑對象。
「這場為期兩周的『兄弟情』將以歷史上最戲劇性的方式崩潰，」記者兼作家阿布拉姆森（Seth Abramson）在社交平台Bluesky上寫道：「馬斯克如此瘋狂又詭異，還是個迷惘的跟蹤狂，竟然闖入了特朗普與馬斯克競爭對手貝索斯之間的私人晚宴。我無法想像這讓特朗普和貝索斯有多憤怒。這也證實了，馬斯克不僅毫無界限，認為自己優於特朗普，還不打算讓任何其他財閥比他從特朗普身上榨取更多利益。未經邀請參加這場晚宴是一種權力的展示，旨在震懾其他寡頭以及特朗普。」
美國名嘴薛夫邁亞斯在其清談節目說道：「天啊，你讓他幫了你一個忙，現在你甩不掉他了——你被馬斯克『衰鬼線人』式纏上了。」《衰鬼線人》（Cable Guy）是1996年占基利主演的跟蹤狂喜劇電影。