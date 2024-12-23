不請自來特朗普貝索斯飯局 馬斯克被嘲「跟蹤狂」

評論員形容馬斯克擬震懾其他寡頭

《紐約時報》上周四引述匿名消息人士報道，特朗普與亞馬遜行政總裁貝索斯私人晚宴期間，馬斯克原未獲邀，卻在晚宴中途現身，變成全球最富有的兩人與特朗普聚首一堂。娛樂新聞網站The Wrap上周六報道，馬斯克這次「白撞」，令他成為深宵清談節目主持和社交媒體評論員的嘲笑對象。

「這場為期兩周的『兄弟情』將以歷史上最戲劇性的方式崩潰，」記者兼作家阿布拉姆森（Seth Abramson）在社交平台Bluesky上寫道：「馬斯克如此瘋狂又詭異，還是個迷惘的跟蹤狂，竟然闖入了特朗普與馬斯克競爭對手貝索斯之間的私人晚宴。我無法想像這讓特朗普和貝索斯有多憤怒。這也證實了，馬斯克不僅毫無界限，認為自己優於特朗普，還不打算讓任何其他財閥比他從特朗普身上榨取更多利益。未經邀請參加這場晚宴是一種權力的展示，旨在震懾其他寡頭以及特朗普。」

美國名嘴薛夫邁亞斯在其清談節目說道：「天啊，你讓他幫了你一個忙，現在你甩不掉他了——你被馬斯克『衰鬼線人』式纏上了。」《衰鬼線人》（Cable Guy）是1996年占基利主演的跟蹤狂喜劇電影。

（紐約時報/The Wrap）