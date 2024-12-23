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特朗普媳婦棄接任佛州參議員

【明報專訊】美國佛羅里達參議員魯比奧獲總統當選人特朗普提名出任國務卿，其參院議席會在他上任後出缺，特朗普兒媳勞拉（Lara Trump，圖）原被視為接任大熱，但她前日（21日）宣布「深思熟慮後」放棄爭取接任佛州參議員，但預告明年1月將有重大宣布，但沒透露詳情。

勞拉為特朗普次子埃里克之妻，在大選期間擔任共和黨全國委員會（RNC）聯合主席，本月初宣布辭任。佛州州長德桑蒂斯將決定由誰填補魯比奧的議席出缺，特朗普陣營曾推動由勞拉接任，有美媒更指特朗普曾親自游說德桑蒂斯。惟上周一被問到是否預期德桑蒂斯任命勞拉為參議員時，特朗普說「不」，指德桑蒂斯會作正確決定，又稱勞拉還有很多其他事要做。

另外，特朗普前日任命其昔日真人騷《飛黃騰達》節目製作人伯內特（Mark Burnett）為新增設的英國事務特使，但未知會跟已獲提命為駐英大使的史堤芬斯如何分工。NBA球隊休斯頓火箭班主費爾蒂塔（Tilman Fertitta）則獲提名出任駐意大利大使。

（路透社/法新社/華盛頓郵報）

相關字詞﹕德桑蒂斯（Ron DeSantis） 費爾蒂塔（Tilman Fertitta） 伯內特（Mark Burnett） 魯比奧（Marco Rubio） 勞拉（Lara Trump） 特朗普 美國

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