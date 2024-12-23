特朗普要脅「收回」巴拿馬運河 「不准華染指」 分析料缺法律依據 新華社引巴拿馬學者：言論荒謬至極

斥運河對美收過高通行費

特朗普在Truth Social的帖文指，稱美國海軍及商界受非常不公平及不公正對待，巴拿馬收取的費用荒謬，稱：「這種對我們國家的徹底『敲詐』行為將要立即停止。」特朗普又表示巴拿馬如未能確保運河「安全、高效和可靠的營運」，美國將要求全面交還運河。他似乎也警告潛在的中國影響，「它只能完全由巴拿馬管理，而不是中國或其他任何一方。我們永不會讓它落入不該掌控的人之手！」

美國1903年與新獨立的巴拿馬簽署條約，容許美國開發穿過地峽的運河連接太平洋和大西洋，美方會保證運河中立性。惟運河周遭緊張局勢持續數十年，直至1977年華府跟巴拿馬獨裁者托里霍斯簽署兩項條約，將運河控制權移交巴拿馬，美方則保留防衛運河權利，免其中立性受威脅。運河現由巴拿馬政府的獨立機構巴拿馬運河管理局負責。

和記港口擁巴拿馬兩港口經營權

特朗普早在2011年便說過，美國歸還巴拿馬運河「愚蠢」，但未知何事引發特朗普上周六有關巴拿馬運河的猛烈抨擊。政治新聞網站Politico指出，中國過去20年雖尋求加強拉丁美洲影響力，也有「總部設在香港的公司」管理運河兩端的兩個港口（編按：分別位於運河南北端的巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港，由和記港口信託旗下「巴拿馬港口公司」擁有特許經營權，今年6月剛自動延續25年），但目前沒有中方商業或政治機構直接參與管理這條關鍵水道的船舶通行，北京近月也未公開表示有意購買運河或擴大對巴拿馬的影響力。

Politico引述分析人士指，上述條約的相關條款不足以讓美國合法奪回運河控制權。巴拿馬大學運河和國際關係學院副院長庫珀接受新華社記者採訪時說，巴拿馬是巴拿馬運河的正當主人，美國「收回」運河的說法「沒有任何法律依據，荒謬至極」。佔領巴拿馬運河期間，美國獲利巨大，而巴拿馬獲得的利益卻微乎其微。

FT：特擬回朝首日退出世衛

另外，《金融時報》（FT）引述消息指，特朗普交接團隊正醞釀在特朗普重返白宮首日即宣布退出世界衛生組織，專家警告可能會對全球醫護衛生帶來災難性影響。

（法新社/路透社/中央社/彭博社/新華社）