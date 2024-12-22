北京涉足西亞拓影響力 巴赫蒂亞爾讚「相互尊重」

巴赫蒂亞爾解釋，中國是伊朗以至許多西亞國家的最大貿易伙伴，西亞則可滿足重大比例的中方能源需要。儘管伊朗為首的「抵抗軸心」引起不少爭議，他強調伊朗一向採取「睦鄰政策」，尋求加強與西亞國家的關係，尤其是波斯灣（海灣）國家，並在區內參與建立可持續的和平、安全與發展，「按這脈絡，伊朗和沙特在中方調解下恢復外交關係」，3國今年11月在沙特首都利雅得舉行三邊會談，重申落實《北京宣言》的決心。

訪問之際敘利亞原總統巴沙爾尚未倒台，但以色列已對加沙哈馬斯和黎巴嫩真主黨的領導層展開追殺。巴赫蒂亞爾形容就以色列在加沙和黎巴嫩的暴行，中方跟所有「追求和平」的國家聯手用盡一切辦法，推動聯合國安理會結束戰爭和停火；對比之下，美國多次阻撓安理會決議通過，並妨礙達成停火，包括否決安理會決議，容許以色列繼續「種族滅絕」，突顯美方在巴勒斯坦問題的雙重標準。

盼特朗普聆聽國際不滿美對以政策

國際局勢短期內的最大變數是特朗普即將重返白宮，伊朗會否憂慮美方進一步支持以色列？巴赫蒂亞爾強調猶太復國主義政權（指以色列）的非法成立和逼遷巴人已有75年，其間美方一直支持以方種族滅絕和屠殺，利用其否決權扼殺支持巴人的安理會決議，「這反映支持以色列已變成美國外交政策的核心原則……我希望即將上任的新一屆美國政府會聆聽美國公眾和國際社會就美國對以政策的抗議」。