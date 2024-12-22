伊朗駐華大使：中伊處正確軌道 斥美制裁如「殖民國專制工具」

明報記者 周宏量

巴赫蒂亞爾形容，中伊關係過去數十年在包括政治、經濟、文化、科學和學術的不同領域出現全方位改進，尤其是中國國家主席習近平2016年1月訪伊，雙方宣布中伊關係升級到全面戰略伙伴的里程碑，並磋商推動為期25年的全面合作計劃（2020年在北京草擬完成、翌年在德黑蘭正式簽署）。

中伊雙方都未有詳述合作計劃的具體內容，惟美國《紐約時報》2020年報道指計劃容許中方在銀行、電信、港口、鐵路及其他數十項工程的影響力大增，同時在未來25年可用低廉價格購買伊朗石油，另有描述深入軍事合作，例如聯合訓練和演習、聯合研究與武器開發，以及情報共享等。

中伊全面合作計劃欠細節

巴赫蒂亞爾未明確回應本報有關全面合作計劃進展或細節的進一步提問，但他強調去年2月時任伊朗總統萊希訪華期間，簽署20項不同領域的合作協定，再次展現兩國領袖對延續和加強合作關係的決心。據《人民日報》當時新聞稿，中伊表示願共同努力落實全面合作計劃，繼續深化在貿易、農業、工業、可再生能源和基礎設施等領域合作。

萊希今年6月墜機猝逝，佩澤希齊揚繼任總統。巴赫蒂亞爾指出，佩澤希齊揚上任之初便重申持續發展及加深跟其他亞洲國家的關係——尤其是中國，反映伊朗永不會在艱難時刻遺忘朋友。

入上合金磚 伊朗攜手中國添基礎

佩澤希齊揚10月在俄羅斯喀山金磚峰會期間與習近平場邊會談，重申中國是伊方朋友和最重要貿易伙伴，並指示其政府盡力為改進中伊關係排除障礙。當時新華社新聞稿提到，習近平指出在世界百年變局加速演進背景下，中伊關係的戰略意義更加突顯，「無論國際和地區形勢如何變化，中方都將毫不動搖發展同伊朗友好合作」。

巴赫蒂亞爾指出，中伊兩國在地區和國際事務緊密合作，伊朗過去兩年先後成為上海合作組織和金磚國家集團這兩個非常重要機構的成員，奠定緊密接觸的基礎，預期中伊作為全球南方的重要和具影響力國家，將有力採取更有效措施來建立公義以及加強全球多邊主義。

中伊內部基礎撐關係 擋外部干擾

然而，中伊合作面對不少挑戰，尤其是來自美國的制裁。巴赫蒂亞爾對此表示，中伊關係即使面對外部因素干擾，仍有強大內部基礎支持——中國是伊朗最大貿易伙伴，雙方有許多加強關係的潛力，且兩國領袖都強調在所有領域發展關係，從而減少外部因素的影響。他說：「我們相信制裁是殖民國家用以強加一己意願到其他國家的專制工具，這是經濟戰，中伊關係的發展、反制裁陣營的加強、採用本國貨幣等正在改變國際體系的生態。中伊關係處於正確軌道，在不同領域進展良好，尤其是在基建。」