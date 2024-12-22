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英下任駐美大使「親華」惹質疑

【明報專訊】英國工黨政府上周五（20日）任命黨內元老文德森（圖）為新任駐美國大使，將於明年初上任。文德森曾公開批評美國總統當選人特朗普的「美國優先」方針，又被指跟中國關係密切。他被認為跟現任首相施紀賢關係密切，今年9月曾訪港，支持英中重啟貿易對話，部分人憂慮他是否勝任新職。他亦因行事高調但老謀深算，被傳媒形容為「黑暗王子」。

71歲的文德森（Peter Mandelson）被視為1990年代促成工黨轉型的其一關鍵人物，1997年工黨上台後立即入閣，此後兩度辭職，2004年至2008年出任歐盟貿易專員，其後獲時任首相白高敦以任命上議員方式重新入閣，擔任過商貿大臣和首席大臣。

曾斥特朗普「欺凌者」

文德森近年堅定反對英國脫歐，2018年又撰文批評奉行「美國優先」政策的特朗普是「欺凌者和重商主義者」，指對方認為「只有他人損失，美國才能在貿易中獲益」。特朗普今年11月再當選美國總統後，文德森撰文指英國可同時跟美國和歐盟增進貿易關係，而非必須二擇其一。

其鴿派對華立場也令外界質疑他難以跟「特朗普2.0」的對華鷹派官員溝通。文德森曾任英國外交部旗下「英中協會」主席長達7年，也是唯一反對修正有關所謂「新疆種族滅絕」法案的工黨議員。他今年9月曾亮相香港大學的座談會，呼籲英中展開全新貿易對話，又批評保守黨政府有對香港和英中保持必要溝通作出抵制的傾向，惹來英國對華鷹派批評。

在「特朗普1.0」時擔任美國助理貿易代表的穆拉尼，卻認為文德森可成為促進美英貿易的中間人，指他熟知英、美、歐盟的貿易體制，並務實主張自由貿易，商討爭議時表現出色，具備克服特朗普政府挑戰的綜合技能。

（Politico/衛報）

相關字詞﹕施紀賢（Keir Starmer） 文德森（Peter Mandelson） 英美關係 中美角力 中英關係 英國 特朗普 美國

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