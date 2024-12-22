德聖誕市集受襲 極右藉機反移民 駕車撞人群致5死200傷 沙特籍醫生同情極右顯弔詭

【明報專訊】德國東部薩克森-安哈爾特州首府馬格德堡一處聖誕市集上周五（20日）受襲，至少5死200傷，死者包括1名9歲孩童，總理朔爾茨譴責「可怕、瘋狂行徑」。檢察部門確認疑犯是一名擁有永久居留權的沙特阿拉伯籍精神科醫生，將控告5項謀殺罪和205項謀殺未遂罪。警方未確定其犯案動機，但因疑犯的移民背景，歐洲極右政客紛紛藉機發表反移民、反伊斯蘭言論。惟疑犯本身是當地著名反伊斯蘭活躍者，網上常發表反穆斯林言論，批評德政府令歐洲穆斯林化，更同情反移民的極右另類選擇黨。
蛇形行駛400米 蓄意闖童話區
馬格德堡位於首都柏林西南150公里，人口約24萬，事發聖誕市集設於市政廳廣場。上周五傍晚7時左右，疑犯駕駛事前不久租來的一架黑色寶馬SUV闖進市集撞向人群。有目擊者指肇事汽車蛇形前行「至少400米」，所經之處留下大量血迹斑斑的傷亡者以及雜物碎片，車身嚴重損毁。一名目擊婦人說，駕車者「蓄意駛進聖誕市集裝飾有童話場景的區域」，即有許多一家老少聚集的位置。官方表示至少5死逾200傷，多人傷勢嚴重。
疑犯作案後駛離聖誕市集，約兩小時後在一處有軌電車車站被警方逮捕，當局其後到該名疑犯位於南部市郊貝恩堡的寓所蒐證。薩克森-安哈爾特州長哈澤洛夫稱，相信疑犯是單獨犯罪。德國《圖片報》指，疑犯在大麻、可卡因、甲基安非他命等初步檢測結果呈陽性，惟當局未證實。
聲稱受沙特逼害申庇 獲難民資格
官員指疑犯是一名持有永久居留身分的50歲沙特阿拉伯男子，2006年到德國，聲稱受沙特當局逼害而申請政治庇護，2016年獲難民資格，後在薩克森-安哈爾特州當醫生，並非當局關注的激進伊斯蘭分子。德通社報道，疑犯自稱「前穆斯林」，並常在網站和社交平台頻道批評伊斯蘭教，質疑德國未有對伊斯蘭化的「危險」作出足夠回應——他在事發前數日才在網上指控德國政府正促進伊斯蘭化，聲言因宗教觀點受當局審查和迫害。
這是繼2016年12月柏林聖誕市集恐襲案（造成13死逾70傷）後，德國再發生類似案件。歐洲右翼民粹陣營紛借疑兇移民背景，重申反移民和反伊斯蘭議題。德國另類選擇黨（AfD）領袖魏德爾在社交平台X發文，質問聖戰分子「瘋狂襲擊何時了」。荷蘭自由黨領袖維爾德斯呼籲歐洲封鎖邊境，英國改革黨黨魁法拉奇抨擊現行政策「讓仇恨我們和我們價值觀的人進入歐洲」，法國國民聯盟領袖馬林勒龐指控「伊斯蘭主義野蠻行為」針對西方文明象徵發動戰爭。
沙特曾提警告 德拒受理
疑兇確切身分仍成謎。德國《明鏡》周刊報道，施襲者叫Taleb A.，是同情AfD的一名精神科和心理科醫生。《華盛頓郵報》則引述德國官員，證實他名為阿卜杜勒-穆赫辛（Taleb al-Abdulmohsen），路透社則引述沙特消息人士指施襲者名為賈瓦德（Taleb Abdul Jawad）。《華爾街日報》引述德國安全部門等官員稱，沙特政府去年11月至今年9月間，4次對德國提出有關疑犯警告，但柏林質疑警告旨在針對「叛教」異見者。
綜合外媒報道，該名疑犯在以哈戰爭中支持以色列，但曾批評柏林對激進伊斯蘭的容忍會有反效果。
《華爾街日報》援引安全官員報道，疑犯在遜尼派穆斯林為多數的沙特，生於什葉派村莊，為拒絕信奉伊斯蘭而逃離沙特；疑兇另設有個人網站，為沙特及其他想申請政治庇護人士，尤其是那些想跟伊斯蘭割席者，提供建議和講解怎樣尋求西方庇護。
（路透社/華盛頓郵報/Politico/德國之聲）