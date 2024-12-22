德聖誕市集受襲 極右藉機反移民 駕車撞人群致5死200傷 沙特籍醫生同情極右顯弔詭

蛇形行駛400米 蓄意闖童話區

馬格德堡位於首都柏林西南150公里，人口約24萬，事發聖誕市集設於市政廳廣場。上周五傍晚7時左右，疑犯駕駛事前不久租來的一架黑色寶馬SUV闖進市集撞向人群。有目擊者指肇事汽車蛇形前行「至少400米」，所經之處留下大量血迹斑斑的傷亡者以及雜物碎片，車身嚴重損毁。一名目擊婦人說，駕車者「蓄意駛進聖誕市集裝飾有童話場景的區域」，即有許多一家老少聚集的位置。官方表示至少5死逾200傷，多人傷勢嚴重。

疑犯作案後駛離聖誕市集，約兩小時後在一處有軌電車車站被警方逮捕，當局其後到該名疑犯位於南部市郊貝恩堡的寓所蒐證。薩克森-安哈爾特州長哈澤洛夫稱，相信疑犯是單獨犯罪。德國《圖片報》指，疑犯在大麻、可卡因、甲基安非他命等初步檢測結果呈陽性，惟當局未證實。

聲稱受沙特逼害申庇 獲難民資格

官員指疑犯是一名持有永久居留身分的50歲沙特阿拉伯男子，2006年到德國，聲稱受沙特當局逼害而申請政治庇護，2016年獲難民資格，後在薩克森-安哈爾特州當醫生，並非當局關注的激進伊斯蘭分子。德通社報道，疑犯自稱「前穆斯林」，並常在網站和社交平台頻道批評伊斯蘭教，質疑德國未有對伊斯蘭化的「危險」作出足夠回應——他在事發前數日才在網上指控德國政府正促進伊斯蘭化，聲言因宗教觀點受當局審查和迫害。

這是繼2016年12月柏林聖誕市集恐襲案（造成13死逾70傷）後，德國再發生類似案件。歐洲右翼民粹陣營紛借疑兇移民背景，重申反移民和反伊斯蘭議題。德國另類選擇黨（AfD）領袖魏德爾在社交平台X發文，質問聖戰分子「瘋狂襲擊何時了」。荷蘭自由黨領袖維爾德斯呼籲歐洲封鎖邊境，英國改革黨黨魁法拉奇抨擊現行政策「讓仇恨我們和我們價值觀的人進入歐洲」，法國國民聯盟領袖馬林勒龐指控「伊斯蘭主義野蠻行為」針對西方文明象徵發動戰爭。

沙特曾提警告 德拒受理

疑兇確切身分仍成謎。德國《明鏡》周刊報道，施襲者叫Taleb A.，是同情AfD的一名精神科和心理科醫生。《華盛頓郵報》則引述德國官員，證實他名為阿卜杜勒-穆赫辛（Taleb al-Abdulmohsen），路透社則引述沙特消息人士指施襲者名為賈瓦德（Taleb Abdul Jawad）。《華爾街日報》引述德國安全部門等官員稱，沙特政府去年11月至今年9月間，4次對德國提出有關疑犯警告，但柏林質疑警告旨在針對「叛教」異見者。

綜合外媒報道，該名疑犯在以哈戰爭中支持以色列，但曾批評柏林對激進伊斯蘭的容忍會有反效果。

《華爾街日報》援引安全官員報道，疑犯在遜尼派穆斯林為多數的沙特，生於什葉派村莊，為拒絕信奉伊斯蘭而逃離沙特；疑兇另設有個人網站，為沙特及其他想申請政治庇護人士，尤其是那些想跟伊斯蘭割席者，提供建議和講解怎樣尋求西方庇護。

（路透社/華盛頓郵報/Politico/德國之聲）