美眾院否決新開支法案 政府瀕停擺 共和黨強硬派反對 議長陷逼宮壓力

特朗普呼籲兩黨國會議員支持約翰遜（Mike Johnson）周四提出的臨時開支法案，稱其標誌「華盛頓成功」，但眾院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）於表決前對記者說：「馬斯克—約翰遜方案並不嚴謹，實為可笑。極端的MAGA（讓美國再次偉大）共和黨人正將我們推向政府停擺」。馬斯克在旗下社交平台X稱自己並非新議案作者，但讚揚它既已合理撤銷債務上限，亦顧及援助颶風災民及農民等開支，指假如民主黨人否決該案，「應當在中期選舉大敗」。

民主黨轟為新政府減稅鋪路

最終雖有兩名民主黨眾議員對該新議案投贊成票，但大部分該黨議員質疑並憂慮共和黨明年1月全面掌控國會兩院後，將利用撤銷債務上限大幅舉債，通過並支援特朗普提出的大規模減稅議案。

另一方面，亦有38名共和黨眾議員投反對票，不滿該新法案未刪去瑣碎開支，形同對民主黨妥協，令該條以暫停議事規則方式快速審議的法案，最終因遠遠未獲所需的三分之二支持而被否決。

約翰遜跟民主黨國會領袖周二原本協議了一份未包括撤銷債務上限，亦包括多項瑣碎開支撥款的法案，但特朗普和馬斯克向共和黨議員放話，要求反對該案，結果該舊法案於表決前已夭折。民主黨眾議員拉斯金辯論周四新議案時向記者表達對「場外施壓」的不滿，怒問該黨領袖傑弗里斯該找約翰遜、特朗普、馬斯克，抑或是其他人談判。

新議案被否決後，約翰遜向記者表示眾院將「重新商議，尋求另一解決辦法」。惟若臨時開支問題於期限前未獲解決，聯邦政府將於周六凌晨起陷入局部停擺，政府僱員會即時遭停發工資，部分非緊急或非必要的服務將暫停，勢影響公務員和民眾歡度聖誕和新年佳節。

特朗普：要停擺就現在開始

特朗普周五在社交平台Truth Social發文稱：「如果政府要停擺，那就從現在拜登政府開始吧，而不是在1月20日之後，在『特朗普』的領導下。這是拜登要解決的問題，但如果共和黨人能幫助解決，他們會的。」

事件亦可能影響約翰遜的政途。他去年10月因同屬共和黨的時任眾院議長麥卡錫被逼宮下台而補上該職位，並將在下屆國會會期下月3日開始後，再競逐議長一職。約翰遜被指為特朗普盟友但立場相對溫和，特朗普再度當選總統後，他致力為對方重返白宮會推行的政策提前掃除國會障礙，但兩份臨時開支法案難產令不少共和黨人更相信約翰遜缺乏眾院議長平息政黨分歧能力。特朗普周四未直接回應美國全國廣播公司（NBC）問他對約翰遜是否有信心，僅回應稱：「我們拭目以待（We’ll see）。」曾任白宮首席策略師、至今仍為特朗普顧問的右翼評論員班農日前於播客節目中直言約翰遜「需要下台」，並稱特朗普「曾支持約翰遜，直至他已放棄那麼做」。

（華盛頓郵報/衛報/金融時報）