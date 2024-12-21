大馬擬恢復尋找MH370 劃新搜索範圍

盼覓主體殘骸 定5.46億元報酬

陸兆福周五在記者會上表示，之前曾經參與搜索的美國公司Ocean Infinity，提出面積約1.5萬平方公里的新搜索範圍，搜尋行動本着「找不到不收費」的原則進行，如果找到主體殘骸，Ocean Infinity將會獲得7000萬美元（約5.46億港元）報酬。

陸兆福又表示，政府是基於專家分析和新的資訊，決定重新搜索，希望今次能找到主殘骸，給乘客和機組人員家屬一個交代。

載有239名乘客和機組人員的馬航MH370波音777客機，在大馬首都吉隆坡起飛前往中國首都北京期間失蹤，全球多國隨後參與搜索達12萬平方公里的南印度洋，但一直未有其下落，被視為飛行史上最離奇的飛機失蹤事件。印度洋一些島嶼和非洲沿岸在幾個月至幾年後陸續出現相信屬於MH370的碎片，相信該機已於南印度洋墜毀，但由於未有找到俗稱「黑盒」的飛行紀錄儀，該客機究竟為何墜毀或墜毀位置至今仍是謎。

Ocean Infinity曾於2018年1月展開搜索MH370行動，但沒有結果，行動同年6月結束。

（路透社/法新社）