俄烏天然氣輸歐過境合約將屆 澤連斯基拒續

自俄軍侵烏以來兩國雖然處於敵對關係，但兩國在2019年簽署的合約仍然生效，俄羅斯天然氣繼續經烏克蘭的管道輸送到歐洲。澤連斯基周四在比利時布魯塞爾跟歐盟領袖會面後表示，明年起將不會再讓俄羅斯天然氣過境。他表示，世上任何能從俄羅斯獲得廉價東西的國家，最終會變得依賴俄羅斯。不過，他指如歐洲買家同意俄烏戰爭結束前不向俄羅斯付款，烏克蘭將繼續允許俄羅斯天然氣過境。普京周四在年度記者會上亦表示不會續約，但指「不要緊，我們會生存下去，俄氣也會生存下去」。

東歐國批評製能源危機

部分依賴俄國天然氣的國家，對未來供氣安排深感關注。東歐摩爾多瓦總統桑杜周四批評俄氣一旦年底停止取道烏克蘭輸氣，拒絕採取替代路線繼續供氣，是在製造能源危機。

中歐的斯洛伐克正與烏克蘭政府和歐盟委員會接觸，尋求在俄烏合約結束前找出解決方案。總理菲佐對澤連斯基拒絕讓俄國天然氣過境感到驚訝，質疑烏克蘭是否有權損害個別歐盟成員國的經濟和國家利益，又指出如烏克蘭不容許俄國天然氣的輸送，將考慮是否對烏克蘭採取報復措施。

美擬未來兩年增LNG產能

彭博社引述歐盟委員會的評估指，俄國天然氣不再經烏國輸送，對歐洲的天然氣價格影響有限，又指2022年8月起成員國對天然氣需求，較此前5年的平均水平下降18%，而美國也計劃在未來兩年內增加液化天然氣（LNG）產能，將有助歐盟應對供氣中斷情况。美國之音周二刊登美國負責能源事務的助理國務卿派亞特（Geoffrey Pyatt）的訪問，他說歐洲應利用俄烏合約到期的機會，果斷結束對俄國能源依賴，並對歐洲將美國LNG作為其能源解決方案之一感鼓舞。

（euronews/Politico/美國之音/路透社/彭博社）

（俄軍侵烏）