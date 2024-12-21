俄高超音速導彈炸基輔 6使館受損 馮德萊恩譴責「令人髮指」 葡召俄臨時代辦抗議

基輔昨早發生連串爆炸，使館區受到攻擊，多個地方受到廣泛破壞。基輔市當局指俄軍出動「匕首」高超音速導彈，以及伊斯坎德爾-M或是KN-23導彈空襲。空軍司令部則表示俄軍在早上7時發射5枚導彈攻擊基輔，並將之全數擊落，又攔截40架無人機，另20架無人機未飛抵目標。

基輔軍管局稱1死12傷

基輔市長克利欽科稱空襲在基輔四個地區留下碎片，有房屋起火、汽車損毀。基輔傳媒指霍洛西耶夫基區（Holosiivskyi）受損最嚴重，導彈碎片破壞辦公大樓、天然氣管及汽車。基輔軍事管理局稱襲擊造成1死12傷。

烏克蘭外交部指，俄軍導彈襲擊導致位於一棟大樓內的阿爾巴尼亞、阿根廷、北馬其頓、巴勒斯坦、葡萄牙及黑山駐基輔大使館受破壞，沒有外交人員傷亡。葡萄牙外長蘭熱爾（Paulo Rangel）向葡國傳媒表示，基輔受到俄軍猛烈攻擊，其中一次爆炸造成包括葡萄牙駐基輔大使館在內的多國外交機構設施輕微受損。蘭熱爾指任何對外交設施造成影響的襲擊都是絕不可接受。葡國政府表示已傳召俄羅斯駐葡萄牙大使館臨時代辦提出抗議。

烏克蘭文化部長托奇茨基昨在社交平台X表示，俄羅斯的襲擊還損壞了羅馬天主教基輔聖尼各老主教座堂，形容這是對烏克蘭具有重要意義的建築。

俄稱回應烏軍用美英導彈施襲

俄國防部昨指，為回應烏軍周三（18日）發射6枚美製陸軍戰術導彈系統（ATACMS）導彈及4枚英製暴風影導彈，攻擊羅斯托夫州的卡緬斯克聯合工廠，昨晨攻擊烏克蘭國家安全局一個指揮設施、設計並製造海王星導彈和赤楊多管火箭炮的「射線」設計局，及多個「愛國者」防空導彈系統陣地。俄國防部聲稱空襲成功，擊中全部目標。

（法新社/euronews/俄羅斯衛星通訊社/CNN）

（俄軍侵烏）