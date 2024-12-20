特朗普馬斯克攪局 美政府停擺風險增

由於美國國會未有通過由去年10月1日起計的2025財年全年預算，須靠臨時開支法案維持政府開支，目前實施的法案將在周五午夜到期，共和黨籍眾議院議長邁克．約翰遜和其他國會領袖提出一項維持現有撥款水平的法案，讓政府至明年3月14日獲得運作資金，避免停擺。該方案亦將為災害救援增撥1000億美元（約7800億港元），以及100億美元用於農業援助。本身已有共和黨人不滿該方案涉多項非迫切需要的開支，包括為國會議員自2009年以來首次加薪。

特朗普倡增債限 威脅議員失議席

特朗普周三突然介入事件，跟候任副總統萬斯發表共同聲明稱應通過一項「簡化開支法案」，指其只有排除「民主黨所給的甜頭」，並提高債務上限方能達成。特朗普又在社交平台警告，支持現有議案的共和黨國會議員連任將有困難，強調除非中止該法案表決，或即時提高政府債務上限，否則自己將「抗爭到底」。

馬斯克在特朗普發言前數小時，亦在旗下社交平台X連發多篇帖文抨擊法案，聲言「任何投票支持目前揮霍無度議案的國會議員，應在兩年內被趕下台」。他又稱「即管關閉政府直至明年1月20日（特朗普就職日）……33天我們不會有什麼大不了」，被指錯誤認為政府停擺不會造成嚴重後果。據官方統計，2018年底至2019年初政府停擺34天曾為美國帶來約30億美元（約234億港元）經濟損失。

白宮促共和黨人停玩弄政治

眾議院民主黨領袖傑弗里斯批評院內共和黨議員被指使讓政府停擺，損害全美國民眾日常生活。白宮則發聲明促共和黨人「停止就兩黨議案玩弄政治」，否則將傷害勤奮工作的美國民眾，並動搖國家穩定。

國會已停止推進表決現有兩黨議案，暫未知將採取什麼跟進行動。如周五午夜限期前未解決問題，政府僱員將在未獲薪酬下度過聖誕假期，國防部、美國太空總署（NASA）等重要機構運作也將面臨阻滯。

（路透社/法新社/華爾街日報/Politico）