普京年度記招談烏戰 稱擬向特朗普作妥協

普京表示俄方準備與包括烏克蘭總統澤連斯基等任何人談判，不過他認為任何協議都只能與烏克蘭合法當局簽署，而俄方認為這只有烏國會。澤連斯基的總統任期技術上已屆滿，但因戰事而推遲大選，普京指澤連斯基要再次當選，俄國才會視他為任何協議的合法簽署人。

稱俄局勢穩定 通脹飈令人擔憂

俄烏戰爭亦對俄國經濟造成長遠影響，軍事支出大增同時勞動力出現嚴重短缺。普京稱即使存在外部威脅，但局勢「穩定」，失業率較低，工業成長。被問及通脹飈升問題時，普京指這是令人擔憂的信號，食品價格上漲「令人不快」。

烏總統澤連斯基周三跟北約秘書長呂特和歐盟國家領袖會談，他在社交網站X指他與呂特舉行了重要且非常實質的會議。澤連斯基又稱與法國總統馬克龍討論後者提出再派部隊到烏克蘭的建議。昨日澤連斯基又呼籲特朗普跟歐盟聯手阻止俄羅斯並拯救烏克蘭。

（法新社/路透社/中央社）