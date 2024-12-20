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俄大規模轉移敘境軍備 惹撤軍揣測

【明報專訊】《華爾街日報》（WSJ）周三（18日）報道，敘利亞變天後，俄羅斯正把部署在該國的防空系統等先進武器轉移至北非利比亞，以圖維持在區內的軍事存在及影響力。英國廣播公司（BBC）同日報道，俄羅斯正在敘利亞境內大規模搬運軍備，指其或正在準備從當地部分甚至全部撤軍。

WSJ引述美國和利比亞官員報道，俄羅斯貨機近日已從敘利亞空運S-400和S-300等防空系統，到莫斯科支持的軍閥哈夫塔爾（Khalifa Haftar）所控制的利比亞東部基地，暫未知這些軍備是否已轉運回俄。報道又指莫斯科正尋求替代在敘利亞失去的唯一海軍設施等基地，另俄羅斯本身已在利比亞有軍事足迹，其傭兵組織「瓦格納集團」正利用哈夫塔爾旗下的空軍基地等設施，作為往來其他非洲國家的中轉站。

BBC則核實美國商業衛星影像，最新顯示上周五仍停泊在敘國西部赫梅米姆空軍基地的兩架安-124大型運輸機，已於本周二離開，但周三早上又有兩架大型飛機出現在該基地。另一幀攝於周日的衛星影像顯示，該基地內一架伊-76軍事運輸機附近停泊有數十輛軍車，可能用於撤軍。

稱敘不屬威脅 HTS籲撤制裁

主導敘利亞變天的沙姆解放組織（HTS）領袖沙拉周三接受BBC專訪，稱敘利亞飽受戰火摧殘，不會是鄰國或西方的威脅。他又強調HTS並非「恐怖組織」，不會針對襲擊平民，而是此前遭巴沙爾政權打壓的「受害者」，呼籲國際解除定性該組織為恐怖組織，並撤銷針對敘利亞的制裁。

（華爾街日報/BBC）

相關字詞﹕敘利亞變天 敘利亞 俄羅斯

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