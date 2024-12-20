報告：韓戒嚴1500兵參與 配1萬實彈

韓聯社昨引述韓國在野共同民主黨議員白承婀從國防部取得的資料報道，「12.3緊急戒嚴事件」當時軍方共派出1500多名官兵，攜帶手槍、狙擊步槍等武器，推估共約配置1萬發實彈。

接到命令參與戒嚴軍的士兵多數來自特戰司令部，共1139人，分別前往封鎖國會、中央選舉管理委員會及共同民主黨黨部。

資料中說明，特戰司令部與首都防衛司令部當時共派出107軍用車輛，其中包括26輛運送士兵的大型巴士、15輛中型巴士、25輛軍用機車及2輛使用防彈材質的小型戰術車。載送陸軍特殊部隊司令部所屬第707特殊任務團的則是12架UH-60黑鷹直升機。

尹三度拒收憲法法院材料

被投入到現場的戒嚴軍當時都配有防彈鋼盔及防彈背心、夜視鏡等個人裝備，攜帶狙擊步槍及K1衝鋒槍、手槍等，並配有1萬發實彈。惟韓國軍方稱戒嚴當時並未將實彈發放給士兵，而是保管在軍方車輛或直升機內。

韓國國會上周六通過彈劾尹錫悅議案，現交由憲法裁判所（憲法法院）審理。韓國憲法法院發言人昨稱，向尹錫悅送達彈劾案材料三度被拒。

韓憲院昨早就尹錫悅彈劾案舉行首次法官評議會。該閉門會議旨在討論案件爭議焦點，從而得出判決方案。韓聯社報道，會議還可能討論彈劾案審理相關文件未能送達的問題。

（韓聯社）