迷暈妻子邀人強姦 法七旬翁罪成囚20年

現年72歲的佩利科特承認在2011年至2020年的十年間多次迷姦吉塞勒（Gisele Pelicot），還將其昏迷的身體提供給數十名網上結識的陌生人性侵，同時錄製了這些暴行的視頻。審訊期間，佩利科特的女兒和兩名現任與前任媳婦在庭上供稱曾被佩利科特在浴室偷拍裸體，女兒又懷疑自己曾被父親落藥迷暈。

五名法官組成的合議庭判處佩利科特最高刑期20年監禁，滿足了檢方的量刑要求。另外50名被告中，47人強姦罪成，兩人企圖強姦罪成，另外兩人性侵罪成。

當第一批有罪判決的消息從阿維尼翁的法院傳出時，庭外的受害者支持者爆發出歡呼聲。

許多被告否認指控，聲稱他們以為這是夫妻策劃的自願性遊戲，並辯稱佩利科特的允許意味這不構成強姦。然而，佩利科特在庭上否認誤導他人，直言這些人「完全知道他們在做什麼」。他甚至在證辭中表示：「我和這個房間裏的其他人一樣是強姦犯。」

女事主盼社會正視性暴力問題

此案震驚國內外，令受害者吉塞勒成為勇氣與堅韌的象徵。72歲的吉塞勒在庭審期間放棄了匿名權，並要求在法庭上播放由其前夫錄製令人髮指的連續性侵片段。她表示，這樣做是希望能幫助其他女性站出來發聲，及令社會正視性暴力問題。代表律師表示佩利科特正考慮上訴。

（法新社/路透社）