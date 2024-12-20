加拿大收緊工作移民政策 取消永居申請額外分數 打擊出售臨時工作許可證

臨時工作簽證在申請永久居留主要途徑的快速通道計劃（express entry）中可給予50至200分，分數按職位和薪酬高低而定。快速通道為計分制系統，根據申請者的教育水平、工作經驗、年齡等因素評分，最高分的一批申請者會獲邀申請居留。至於僱主要取得臨時工作簽證以聘用外國人，就要先通過勞動力市場影響評估（LMIA），以證明有聘用外國勞工的需要。

LMIA申請多涉農場、廚師、司機、建築工

加拿大《金融郵報》指今年首季政府批出約7.1萬個LMIA，高於去年同期的6.33萬個，大多數申請涉及農場工、廚師、貨車司機和建築工等。報道引述有業內人士稱由於積分制的移民制度近期有變，外國人取得居留資格難度增加，令獲通過LMIA工作的需求上升。

不少新移民都利用取得臨時工作許可作為移民加國的途徑，部分情况下這些臨時工作的積分會較在加國工作一整年更高，惟他們的困境亦遭立心不良人士利用。加國政府委託的一項調查顯示，有移民為獲工作機會被收取1萬至18萬加元（約5.4萬至97萬港元）費用。

杜魯多減移民湧入挽民望

米勒在記者會上公布取消外國人獲臨時工作簽證而得到額外加分的安排，表示要加強該計劃的完整性及減少潛在有關LMIA詐騙情况。米勒公布的其他相關措施包括禁止入境口岸申請簽證（flagpoling），即臨時居留的外國人出境後隨即入境，以即日更新簽證文件，當局亦有權以公眾利益為由取消或修改移民文件。此外政府亦推出13億加元（約70億港元）邊境計劃以減少邊境擁擠並加強邊境安全。

自新冠疫情結束及勞動力需求急升後加拿大政府放寬限制，讓企業更容易聘請外國勞工，尤其是低薪職位。惟過去兩年加國人口增長錄得新高，總理杜魯多今年初開始推出措施限制新移民湧入，包括減少留學生人數及降低每年新收永久居民目標，藉此紓緩加拿大房屋及就業市場壓力，並希望挽救低迷的支持度。

加拿大2024年吸納的永久居民目標為48.5萬人，惟政府今年10月底宣布調整移民政策，把2025年的吸納永久居民目標人數減至約39.5萬，較去年時訂下的50萬目標大降21％，2027年再降至36.5萬人。

（彭博社/金融郵報/CIC News）