西班牙修假資訊法涵蓋網紅 惹政治審查箝控言論憂慮

電子平台須設簡單舉報機制

西班牙司法部聲明表示，此法律草案將取代1984年互聯網流通前的同類舊法，針對在單一網上平台擁有逾10萬名追蹤者，或者多個平台的追蹤者合計達20萬的網絡用戶（網紅）。新法還簡化了要求澄清更正的程序，包括把提交申請期間由7天延長至10天。電子平台包括X、facebook、Instagram、Telegram必須設立「簡單易用」機制，讓民眾有權要求發布失實、虛假、誤導內容而使他們受到損害的人士作出公開更正。

馬德里稱首相屢遭造謠

司法大臣博拉尼奥斯（Felix Bolanos）在記者會上表示，網紅散播資訊的能力遠勝許多傳統傳媒，而「惡作劇和撒謊專家」每日都以謊話、謬誤，使公眾討論難以愈辯愈明。他說：「我們要使那些每天造謠、散播假新聞的人變得生活艱難，那對民主政制就是好新聞。」消費者權益組織FACUA贊同新法允許民眾採取措施維護聲譽，惟有反對者擔心會有執行問題，尤其可能被政治濫用。

另一方面，西班牙政府經常抨擊有人出於「政治目的」，在網上平台散播「誣衊」首相桑切斯（Pedro Sanchez）及其家人的內容。今年4月，首相夫人戈麥斯（Begona Gomez）涉嫌貪污及以權謀私的傳聞流出，引起馬德里法院調查。桑切斯公開指控，那是右翼新聞網為攻擊他本人而造謠。餘下3年任期的桑切斯政府今春推出「民主復興計劃」，矢言打擊假新聞。

（法新社/歐盟每周新聞/Sur in English）