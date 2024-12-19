以總理訪戈蘭緩衝區 以軍進駐聯國指違規

軍事要塞赫蒙山窺伺黎敘

內塔尼亞胡周二穿著防彈背心，與國防部長卡茨、以軍總參謀長哈萊維等軍事和國內安全機關負責人，到訪赫蒙山哨站。內塔尼亞胡表示，他53年前當兵時曾在那山頭駐紮，如今「其對以色列安全之重要，在近年有增無減，尤其是最近數周敘利亞發生的戲劇事件後」。

卡茨其後在聲明中表示：「赫蒙山頂當得上以色列識別遠近威脅的眼睛。」赫蒙山位於1973年中東戰爭後設立的佔地約400平方公里非軍事緩衝區，也跟黎巴嫩南部接壤，是該區最高山峰。以色列在1967年第三次中東戰爭（六日戰爭）中佔領戈蘭高地這一戰略要地的大部分地區，並於1981年單方面宣布吞併戈蘭高地以軍控制區，惟國際社會不承認以色列對戈蘭高地擁有主權。德外長昨指以色列佔領戈蘭高地違反國際法。

卡茨表示盤踞那兒，有助觀察和震懾黎巴嫩貝卡谷地的真主黨、大馬士革的「假扮溫和、實質極之激進」的伊斯蘭教派「叛亂分子」。

以色列在敘利亞變天後佔領緩衝區，引發外界譴責，以方稱這是要確保沒有敵對部隊身處以色列邊境。

（以色列時報/紐約時報）