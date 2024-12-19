敘亂葬崗曝光 組織估計埋10萬人 指國家「死亡機器」有系統迫害國民 二戰納粹以來首見

敘利亞當地人、人權組織和外國政府都曾指控巴沙爾和其父親阿薩德任總統期間動用私刑，包括在惡名昭彰的監獄中實行大規模處決。敘利亞不滿巴沙爾統治的怒火於2011年演變成全面內戰，巴沙爾隨即大力鎮壓示威，估計至今已有數十萬敘利亞人遇害。

挖土者：每周8輛車各運逾150屍

關注組織「敘利亞緊急特遣隊」（Syrian Emergency Task Force）行政總監穆斯塔法（Mouaz Moustafa）向路透社表示，多年來他們已在敘利亞發現5座大型亂葬崗，包括大馬士革以北約40公里的古塔法（Qutayfah）亂葬崗。他向美國廣播公司（ABC）透露，亂葬崗的坑道深6至7米，闊3至4米，長50至150米，挖土者供稱在2012至2018年間，每周兩次有4輛拖頭貨櫃車到來，每輛載有超過150具屍體，情報人員會逼挖土機司機先用挖土機擠壓屍體以盡用坑道容量，然後再挖新坑道。路透社分析古塔法亂葬崗的歷年照片，顯示當地在2012至2014年展開大規模挖掘直至2022年，照片可見挖土機和數輛大貨車。穆斯塔法說：「曾在那些亂葬崗工作的人，有些已自行逃離敘利亞，有些在我們幫助下逃離。他們向我們揭發了這些事……（該處埋葬）10萬人只是最保守的估計，真的非常、非常保守，幾乎已經到了不公平的程度。」

被埋者料包括美英等外籍人士

敘利亞亂葬崗的事於2021和2023年分別在德國法院和美國國會聽證會上已見披露，一名自稱掘墓人的男子多次作證，稱他在古塔法和大馬士革以南另一城鎮納賈（Najha）的墓地工作，2011年尾有情報人員到來要他和同事協助埋屍，初時只接收由小型客貨車運來的屍體，後來當局每周一至兩次出動大型冷凍貨櫃車運送屍體到來，裏面有300至600具被虐殺、處決或餓死的人。他於2018年逃出敘利亞。

穆斯塔法表示，相信敘國亂葬崗不止這5個，而除了敘利亞人，裏頭也埋了美國、英國公民和其他外籍人士。

最少15.7萬失蹤人口 66座亂葬崗

曾任美國國務院主管戰爭罪行問題大使、領導檢控盧旺達和塞拉利昂戰爭罪行案件的美國律師拉普（Stephen Rapp），正在敘利亞協助記錄戰爭罪行證據。他到訪古塔法和納賈的亂葬崗後，形容這是二戰納粹德國後首次見到如此情况，稱這顯示巴沙爾政府過往有系統地迫害反對者，相當於國營的「死亡機器」（machinery of death）。他說，從亂葬崗見到的情况來看，「我們肯定有超過10萬人在這機器中消失或虐待至死」。國際失蹤人口委員會表示，歷年共接獲最少15.7萬宗敘利亞失蹤人口報告，估計該國最少有66座亂葬崗。相比之下，巴爾幹半島1990年代多年來的戰事「只有」4萬人失蹤。

美國國務院周二表示，正與數個聯合國組織協作，確保在亂葬崗、扣留所和虐待地點等問題上讓敘利亞人得到答案，也會將涉事者繩之以法。

（路透社/ABC/中央社）