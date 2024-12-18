敘過渡政府：俄軍沒留守理由

歐盟促驅逐俄軍換撤制裁

作為巴沙爾的盟友，俄羅斯多年來在敘多座基地駐有部隊。敘利亞過渡政府發言人阿爾瑙特（Obeida Arnaout）周一接受美聯社訪問時表示，隨着巴沙爾政府倒台，俄國應重新考慮俄軍在敘部署情况及其利益。然而他不排除俄軍或能留在敘國，指俄方可考慮並主動與敘國新政府接觸，以表明他們對敘國人民沒敵意。

有歐盟成員國則表示，會尋求現控制敘國的沙姆解放組織（HTS）驅逐俄軍，換取歐盟撤銷對其制裁，甚至向敘提供長期援助。新任歐盟外交與安全政策高級代表（Kaja Kallas）周一表示，歐盟將會向敘利亞過渡政府提出關閉當地的俄羅斯基地，作為換取解除制裁的條件。

早前歐美情報指俄羅斯正試圖確認HTS願意談判達成一些方案，讓俄軍繼續駐留部分關鍵基地，但美國有線新聞網絡（CNN）周一引述獲悉情報的美國及西方官員報道，俄軍上周起大規模撤出敘利亞，但未知是否永久撤離。美國兩名官員稱俄羅斯開始將海軍軍備從敘利亞轉移到利比亞。飛行紀錄及衛星影像亦顯示，在俄羅斯聯邦緊急情况部登記的貨機，在一周內最少7次抵達利比亞的哈迪姆基地，該基地過去都是俄羅斯在非洲行動的起點。

（彭博社/Euronews/Politico/CNN/新聞週刊/莫斯科時報）