7.3級地震重創瓦努阿圖 首都街頭陳屍 美使館建築塌

根據美國地質勘察局網站，地震在當地時間周二中午12時47分（香港周二早上9時47分）發生，震央位於瓦努阿圖（Vanuatu）首都維拉港（Port-Villa）以西約30公里，震源深度為43公里。在7.3級主震發生後，同一地點曾出現高達5.5級的餘震。太平洋海嘯預警中心一度發出海嘯預警，其後取消。

一度海嘯警報 山泥埋巴士

維拉港震感強烈，主要街道上有建築部分倒塌，壓着車輛。當地居民湯普森（Michael Thompson）透過衛星電話向法新社表示，街上有屍體，山泥傾瀉埋着一輛巴士，「明顯有人死在裏面」，地震亦導致最少兩條橋倒塌。另外，連接首都與國際機場的道路被山泥傾瀉阻塞，當地通訊亦大範圍中斷，新華社記者試圖聯繫中國駐瓦努阿圖大使館及當地華僑華人，截至昨午均未取得聯繫。

美國、英國、法國、澳洲和新西蘭等國大使館或高級專員公署所在的一座4層高建築物坍塌。美國駐巴布亞新幾內亞大使館表示，駐瓦努阿圖大使館在地震中受到「一定程度」損壞，將會閉門直至另行通知，幸大使館內所有人員均無恙。

新西蘭外長彼得斯（Winston Peters）辦公室發表聲明稱，新西蘭駐瓦努阿圖高級專員公署和其他外交使領館所在的建築在地震中「破壞嚴重」，稱新西蘭對今次地震和其破壞深表關注。社交平台上的影片可見，美國大使館所在的建築損毁非常嚴重，樓層塌陷，窗框變形，混凝土柱倒塌。澳洲外長黃英賢（Penny Wong）表示，稱與瓦努阿圖是「一家人」，堪培拉正密切留意事態發展，並準備好出手協助。

瓦努阿圖人口32萬，地理位置屬於太平洋活躍地震帶「火環」一部分。

（法新社/路透社/新華社）