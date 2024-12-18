明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

7.3級地震重創瓦努阿圖 首都街頭陳屍 美使館建築塌

【明報專訊】太平洋島國瓦努阿圖周二（17日）發生黎克特制7.3級強烈地震，在當地造成廣泛破壞。聯合國昨稱有6宗待證實的死亡，兩座水庫及一間醫院受損。首都維拉港受破壞情况嚴重，目擊者稱街上有屍體，而駐有多家外國使領館的一座建築物敵不過強震而倒塌，美國大使館要無限期關館。

根據美國地質勘察局網站，地震在當地時間周二中午12時47分（香港周二早上9時47分）發生，震央位於瓦努阿圖（Vanuatu）首都維拉港（Port-Villa）以西約30公里，震源深度為43公里。在7.3級主震發生後，同一地點曾出現高達5.5級的餘震。太平洋海嘯預警中心一度發出海嘯預警，其後取消。

一度海嘯警報 山泥埋巴士

維拉港震感強烈，主要街道上有建築部分倒塌，壓着車輛。當地居民湯普森（Michael Thompson）透過衛星電話向法新社表示，街上有屍體，山泥傾瀉埋着一輛巴士，「明顯有人死在裏面」，地震亦導致最少兩條橋倒塌。另外，連接首都與國際機場的道路被山泥傾瀉阻塞，當地通訊亦大範圍中斷，新華社記者試圖聯繫中國駐瓦努阿圖大使館及當地華僑華人，截至昨午均未取得聯繫。

美國、英國、法國、澳洲和新西蘭等國大使館或高級專員公署所在的一座4層高建築物坍塌。美國駐巴布亞新幾內亞大使館表示，駐瓦努阿圖大使館在地震中受到「一定程度」損壞，將會閉門直至另行通知，幸大使館內所有人員均無恙。

新西蘭外長彼得斯（Winston Peters）辦公室發表聲明稱，新西蘭駐瓦努阿圖高級專員公署和其他外交使領館所在的建築在地震中「破壞嚴重」，稱新西蘭對今次地震和其破壞深表關注。社交平台上的影片可見，美國大使館所在的建築損毁非常嚴重，樓層塌陷，窗框變形，混凝土柱倒塌。澳洲外長黃英賢（Penny Wong）表示，稱與瓦努阿圖是「一家人」，堪培拉正密切留意事態發展，並準備好出手協助。

瓦努阿圖人口32萬，地理位置屬於太平洋活躍地震帶「火環」一部分。

（法新社/路透社/新華社）

相關字詞﹕烏克蘭國家安全局（SBU） 基里洛夫（Igor Kirillov） 烏克蘭 俄軍侵烏 俄羅斯

上 / 下一篇新聞