尹錫悅不認內亂罪 辦公室阻警搜證

檢方再傳喚 周六拒回應可拘捕

憲法裁判所（憲法法院）要求尹錫悅就彈劾案，於下周一（23日）或之前向憲裁提交答辯狀，惟不確定他有否接收。尹錫悅今晨也很可能拒應戒嚴事件聯合調查本部傳喚接受調查。檢察部門則已向尹錫悅發出本周六前接受調查的第二次傳喚，法律界人士指出他倘再不回應，可被拘捕。

不過尹錫悅辯護團昨表示，尹錫悅不承認內亂罪指控，因他不是為了篡奪政權而發起內亂，也沒有暴動因素，因此內亂罪不成立。律師稱，尹願接受調查和親身應訊，但難以同時應付各方調查和憲裁的審訊，主張各調查部門先作必要協調。

另外，首爾南部地方檢察廳昨晨以涉嫌違反政治資金法，拘捕親尹錫悅夫婦的64歲「法師」全成培（音譯）。尹錫悅參選總統期間，全成培在國民力量黨選舉對策本部轄下的網絡本部擔任顧問，傳聞對尹錫悅決定不在原總統府青瓦台辦公和居住等決定有影響。尹錫悅上台後，仍與全成培有接觸。

（韓聯社/中央日報/朝鮮日報）