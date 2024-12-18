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威斯康星15歲女生槍殺教師同學後吞槍

【明報專訊】美國威斯康星州麥迪遜市一所私立學校周一（16日）發生槍擊案，該校一名15歲女學生槍殺一名教師和一名學生後吞槍自殺身亡，事件中另有6人受傷送院，當中2人危殆。

網傳穿科倫拜恩槍案兇手同款衫

事發的豐盛生命基督教學校（Abundant Life Christian School）提供從幼兒園直至高中12年級的一條龍課程，有約390名學生，本周是聖誕節假期前學生最後一周上課。涉事槍手上午持一把9毫米口徑手槍開槍。麥迪遜市（Madison）警察局長巴恩斯（Shon Barnes）在記者會上說，警方10時57分接到一名2年級學生打電話報案，3分鐘後首名警員進入校園，發現有多名受害者中彈受傷，並在建築物內發現一名相信是槍手的青少年自殺身亡。警方隨後公布槍手是15歲的魯普諾（Natalie Rupnow），是該校學生，暫時未知其行兇動機。網上流傳照片顯示，魯普諾曾穿著與1999年科倫拜恩高中校園槍擊案槍手的同款T恤，未知是巧合還是刻意模仿。

巴恩斯說：「我想我們都受夠了。我們必須團結起來，竭盡所能支持我們的學生，別一次又一次地召開這類記者會。」總統拜登形容槍擊案「令人震驚且令人髮指」，他說這宗悲劇再度突顯收緊槍械法的必要性。

據美國「槍支暴力檔案」網站統計，今年截至本月15日，美國已發生487宗各有最少4人傷亡的大型槍擊事件，110宗在校園發生，逾1300名17歲以下未成年者命喪槍下。

（CNN/中新社/新華社/中央社/路透社）

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