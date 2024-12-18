烏策劃滑板車炸彈殺俄化武軍司令

克宮定性「恐怖主義」 威脅報復

事發於梁贊大街一幢住宅大樓外，該大街的起點位於克里姆林宮東南約7公里。俄羅斯聯邦調查委員會稱，有人遙控引爆藏在滑板車的炸彈將基里洛夫（Igor Kirillov）及助手炸死。現場相片可見，大樓入口嚴重損毁、牆身有燒焦痕迹、多扇窗戶被炸毀，街上有兩具屍體，旁邊有一架滑板車殘骸。俄羅斯《生意人報》（Kommersant）報道，莫斯科調查人員起初稱炸彈藏於一輛電動滑板車上，後來稱炸彈是貼在把手上，並以無線電信號或手機遙控引爆。俄羅斯國營傳媒指爆炸品的威力相當於300克TNT炸藥。

法新社及路透社等傳媒引述烏克蘭國家安全局（SBU）消息人士報道，這宗「滑板車炸彈」襲擊由SBU策劃，當時基里洛夫正準備進入樓宇。消息人士稱基里洛夫是SBU特別行動的目標，指由於基里洛夫下令使用禁用的化武攻擊烏軍，因此烏克蘭認定他是戰爭罪犯，絕對是合法的打擊目標。消息人士稱這「不光彩的結局」等待着殺害烏克蘭人的人，又指戰爭罪行的懲罰是不可避免。

俄稱生前力揭美在烏生物實驗

現年54歲的基里洛夫因在國防部定期舉行簡報會而為俄國民眾認識，英國今年10月以監督使用化武為由制裁基里洛夫，又指控他散播謊言以掩蓋俄羅斯「可恥和危險的行為」。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃在社交媒體上說，基里洛夫生前致力於揭露美國在烏克蘭開展的一系列生物實驗室活動等。

基里洛夫死亡前一天，SBU公布烏國檢察官以缺席起訴方式，起訴他在烏克蘭使用禁用的化武。SBU周一在通訊軟件Telegram發聲明，指自2022年2月俄軍侵烏以來，當局錄得逾4800次使用化武的情况。SBU指俄軍用無人機向烏克蘭士兵投擲化武，有烏軍將領稱戰爭期間有逾2000名烏軍因化學中毒而留院，其中3人死亡。

（BBC/路透社/彭博社/基輔獨立報/Politico）