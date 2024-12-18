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黨內外受壓 民望落後反對黨逾20百分點

【明報專訊】加拿大總理杜魯多近期一直面對黨內外的政治壓力。加拿大廣播公司的民調追蹤網站顯示，杜魯多目前落後最大在野黨保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）21.1個百分點，支持度僅21.8%；博勵治周一批評杜魯多不能控制政府。在野新民主黨（NDP）黨魁駔勉誠（Jagmeet Singh）周一要求杜魯多辭職。NDP作為聯邦眾議院「關鍵少數」，批評杜魯多的自由黨政府軟弱自私，9月撕毁支持政府協議，使杜魯多政府隨時可能在國會重大投票中落敗。

經濟不利杜魯多 多閣員「跳船」

杜魯多當下除了面對國內經濟下行，政府赤字擴大，又遇上特朗普即將上台可能對加拿大帶來的經濟壓力，如今其強大盟友方慧蘭辭職，令他處境更窘迫。杜魯多政府上周成功挺過保守黨近3個月來提出的第3次不信任投票，他在黨內亦面對「逼宮」，如今能否再抵受衝擊將是疑問。

杜魯多及其內閣近期一直努力展現統一陣線、呼籲黨內團結，為原定不遲於來年10月聯邦選舉爭取最多的議席，也為迎戰美國即將上台的特朗普可能重徵加拿大商品25%關稅的威脅。

惟加拿大經濟數據並不樂觀。聯邦政府周一如期發表的秋季經濟報告預測政府赤字將達620億加元（逾3300億港元），比春季報告的估計多逾50%。倘佔加拿大每年出口75%的主要貿易伙伴美國果真打重稅，勢必使加國經濟雪上加霜。

自由黨內對杜魯多的不滿情緒亦在加劇，除了方慧蘭和房屋部長，早前已有6名閣員辭職或表示不再參選連任。該黨153名國會議員中，又有24人10月曾聯署要求杜魯多辭任黨魁，惟「逼宮」失敗。

對於杜魯多的好消息是國會周二起放聖誕新年長假，下月27日才復會，這令他稍有喘息空間。

（法新社/加拿大環球郵報/彭博社/加拿大國民郵報）

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