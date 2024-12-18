「接班人」決裂辭職 杜魯多下台聲增 質疑輕視特朗普經濟威脅 財長方慧蘭掛冠「投政治炸彈」

恐引發新一輪信任投票提前大選

方慧蘭（Chrystia Freeland）在周一早上9時許內閣會議開始不久，於社交平台發表措辭嚴厲的辭職信。她在信中表示，杜魯多上周五知會她將撤換其財長崗位，安排她另擔別職。她說，杜魯多的做法顯示他不再信任自己，因此決定辭職。她又在信中透露，她最近幾星期和杜魯多在「給予加拿大最佳前路」和如何應對特朗普「美國優先」政策上出現分歧。特朗普早前警告要對加拿大入口美國的貨品徵收25%關稅，方慧蘭寫道：「我國今天面對着巨大挑戰。那意味今天我們就要維持財政資金充裕，以便有所需的儲備應付未來的關稅戰。那意味要避免代價高昂的政治噱頭，我們承受不起這些，也會讓國民質疑我們是否不知道當前局勢之嚴峻。」

方慧蘭在信中沒有明言「政治噱頭」是什麼，但加拿大《環球郵報》上周報道，總理辦公室和財政部就周末生效的銷售稅豁免和當局計劃向國民派錢的做法出現不和。有分析指杜魯多的「派糖」做法是要挽救低迷民望，但財政部反對，指這會影響削赤。

現年56歲的方慧蘭2013年接納杜魯多招攬，在多倫多代表自由黨參加聯邦議員補選而當選。自杜魯多2015年上台後，她當過國際貿易部長、外交部長、副總理暨跨政府事務部長，在杜魯多2019年受醜聞和爭議纏擾時，她一直給予對方支持。2020年8月，她成為該國史上首名女財長，被視為杜魯多最信任的盟友之一，更被視為杜魯多的其一可能接班人。她在特朗普首任期內，曾爭取到美國維持與加拿大密切貿易關係。

5黨友促下台 在野黨稱政府邁向失控

執政自由黨議員對方慧蘭翻臉辭職表示驚詫和失望，有最少5名自由黨議員公開要求杜魯多下台。自由黨周一晚召開緊急黨團會議。消息人士向加拿大《星報》透露，方慧蘭進房時，因與會者起立鼓掌而情緒激動，但當杜魯多出現，部分人變得「沉鬱」。黨團成員質問杜魯多想撤換方慧蘭的決定，多名國會議員要求他辭職。在野保守黨黨魁博禮治（Pierre Poilievre）周一向記者說：「我們見到的是加拿大政府在大家眼前邁向失控，而且是在最壞的時刻。」

加拿大民調專家納諾斯（Nik Nanos）說：「這實際是另一個G7國家政府，因預算案爭拗而岌岌可危的例子。」他指方慧蘭作為關鍵人物、政府高官、杜魯多的強大盟友，她公然與當今政府的政策保持距離，可能引發再一次的對杜魯多信任投票，增加了明年初提前大選的可能。達爾豪斯大學管理學院教授特恩布爾（Lori Turnbull）形容方慧蘭離任是「一場徹頭徹尾的災難」，表明了「對杜魯多存在信任危機」，「這使杜魯多繼續出任總理變得更加困難」。彭博社表示，短期內杜魯多政府不穩，將削弱該國應對特朗普重徵加拿大商品25%關稅威脅的能力。加幣應聲下跌，債券孳息率飈升。

上月隨杜魯多往美國佛州會晤特朗普的原公共安全部長勒布朗（Dominic LeBlanc），周一晚接任財長。

（CBC/BBC/加拿大星報/環球郵報/彭博社）